Brittney Palmer hosszú ideig hűséges volt a UFC-hez, a világ legnagyobb MMA-cégének 16 éven keresztül volt az egyik meghatározó alakja ringlányként. A szexi amerikai modell korábban a Playboyban is megmutatta magát, 2023-ban pedig végleg elbúcsúzott a UFC-től. Palmer a közösségi médiában azonban továbbra is rendkívül aktív, mindemellett arra is jut ideje, hogy egyik szenvedélyének, a festészetnek hódoljon.

A szexi ringlány, Brittney Palmer ismét elkápráztatta a rajongóit

Fotó: Brittney Palmer/Instagram

Brittney Palmer 2026-ban sem hanyagolja el a rajongóit

Palmer stílusosan köszöntötte az új esztendőt, az Instagram-oldalán megosztott egy fotót magáról, amelyen tűzpiros bikiniben és egy párducmintás felsőben látható. A 38 éves szépségnek ezzel a posztjával sikerült alaposan feltüzelnie a rajongóit, akik nem győzték posztolni a lelkes hozzászólásokat.

Boldog új évet, gyönyörű, szexi angyal”

– írtak ilyen és ehhez hasonló kommenteket Palmer hódolói.

Brittney Palmert 2026-ban is imádni fogják a követői

Fotó: instagram.com/brittneypalmer/

Az Év Ringlánya díjat ötször elhódító modell – akit a közösségi oldalán 1,1 millióan követnek – a visszavonulása után a művészetek felé fordult. Festményeivel látványos sikereket ért el, alkotásait Los Angelesben, New Yorkban, Hongkongban és Milánóban is kiállították, művészetével már több mint 100 ezer dollárt gyűjtött jótékonysági célokra. Olyan hírességek is vásároltak képeket tőle, mint Conor McGregor vagy Lady Gaga. Palmer emellett egy OnlyFans-oldallal is rendelkezik, ezen a felületen további exkluzív tartalmakat kínál legelkötelezettebb rajongóinak.