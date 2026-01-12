Live
Itt az újabb botrány. Ismeretlenek feltörték Bruno Fernandes X-fiókját – a Manchester United közleményt adott ki az ügyben, mert több szégyenteljes poszt is megjelent a portugál sztár oldalán.

A Manchester United kénytelen volt hivatalos közleményt kiadni, miután csapatkapitányuk, Bruno Fernandes X-fiókját (korábbi Twitter) ismeretlenek feltörték.

Bruno Fernandes a pályán és azon kívül is nehéz pillanatokat élt át
Fotó: PETER POWELL / AFP

Feltörték Bruno Fernandes X-fiókját

Az eset a Manchester United újabb fájó, az FA-kupa harmadik fordulójában a Brightontól elszenvedett 2-1-es vereség után történt. 

A hacker számos meghökkentő bejegyzést tett közzé,

köztük vulgáris üzeneteket a német válogatott játékos Alisha Lehmannról és egy felnőttfilmes színésznőről, valamint egy „1v1” kihívást intézett a darts-sztár és United-rajongó Luke Littler felé. A legnagyobb visszhangot azonban az „Let’s get rid of INEOS” („Szabaduljunk meg az INEOS-tól”) poszt váltotta ki, amely Sir Jim Ratcliffe és vállalata felé irányult

 – utalva arra, hogy a hacker valószínűleg maga is United-drukker lehetett.

Hackerek törték fel Bruno Fernades X-oldalát: „Szabaduljunk meg az INEOS-tól”
Fotó: Bruno Fernades X/The Sun

A klub gyorsan reagált, és közleményt adott ki, amelyben felszólította a szurkolókat, hogy ne lépjenek kapcsolatba a játékos fiókjával, amíg a helyzetet nem tisztázzák. A bejegyzés így szólt:  

Bruno Fernandes X-fiókját feltörték. A szurkolóknak nem javasoljuk, hogy kommenteljenek, lájkoljanak vagy üzenjenek.

A közleményre a hacker provokatívan reagált, majd több közzétett üzenetet később töröltek. Az egyelőre nem ismert, hogy Fernandes és csapata visszaszerezte-e már a profil irányítását.

Bruno Fernandesék legközelebb szombaton lépnek pályára, amikor városi riválisukat, a Manchester Cityt fogadják az Old Traffordon. 

