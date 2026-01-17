Remek ünnepi fénykép a magyar kiválóságról. Burián Katalin egy friss Instagram-sztorival jelentkezett, amelyben a kép mellett a szöveg kapja a főszerepet.
A kétszeres Eb-bronzérmes magyar úszó, Burián Katalin egy letisztult, sportos hangulatú fotóhoz mindössze ennyit írt: „31 looks good on me” – vagyis „A 31 jól áll nekem” –, a mondatot beszédes emojikkal megtoldva.
Burián Katalin éve következik
Ez a pár szó pont attól ütős, hogy nem magyarázkodik: egyszerre játékos és magabiztos, és egyértelműen azt üzeni, hogy jól érzi magát a bőrében. A születésnap apropóján közzétett poszt így nemcsak egy dögös pillanatkép, hanem egy rövid, határozott önvallomás is: Burián szerint a 31 kifejezetten az ő éve.
A rajongók számára pedig épp ez a tömörség működik igazán: egyetlen mondat, ami mégis mindent elmond – és amihez a fotó hangulata tökéletesen passzol.
