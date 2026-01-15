Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett – senki sem számított rá, hogy ekkora a baj

Ezt látnia kell!

A NATO vezetése 180 fokos fordulatot vett Ukrajnával kapcsolatban – megdöbbentő, amit Rutte mondott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szoboszlai Dominik felesége a kislányukkal együtt elmenekült a hideg időjárás elől. Buzsik Borka Dubajból jelentkezett be, miközben férje Liverpoolban készül a hétvégi bajnoki meccsre.

Szoboszlai Dominik nemrég a Spíler TV-nek adott interjújában reagált azokra a híresztelésekre, amelyek szerint külön töltötte volna az ünnepeket feleségétől, Buzsik Borkától. Ezt az időszakot együtt töltötték, majd párja az ünnepek után néhány napra Magyarországra utazott, legutóbb pedig egy sokkal melegebb helyről jelentkezett be.

Buzsik Borka, Szoboszlai Dominik gyönyörű felesége
Buzsik Borka egzotikus helyről jelentkezett be
Fotó: borkabuzsik@instagram

Buzsik Borka Dubajba utazott

A magyar válogatott csapatkapitányának gyönyörű felesége januárban úgy döntött, hogy elhagyja a ködös, fagyos Angliát, és inkább elutazik egy kis feltöltődésre – természetesen a kislánya társaságában. Buzsik Borka Dubajból jelentkezett be, az egyesült arab emírségekbeli városból több fotót is posztolt, melyeket a közösségi oldalán osztott meg a követőivel – vette észre a Bors

Szoboszlai párja az Instagram-történetében azt is közzé tette, hogy egy meleg helyen már a strandra is kilátogatott a kislányával együtt, a csöppség láthatóan nagyon élvezte a napozást a csodás környezetben.

Szoboszlai Dominik párja, Buzsik Borka élvezi a futballista feleségek életét
Szoboszlai Dominik párja, Buzsik Borka élvezi a focistafeleségek életét
Fotó: Bors

A Liverpool sztárja azonban nem utazhatott el a családjával, hiszen csapatára szombaton fontos bajnoki mérkőzés vár. A Premier League címvédője a kiesés elől menekülő Burnley csapatát fogadja az Anfield Roadon, majd a jövő hét közepén már a Bajnokok Ligájában, az Olympique de Marseille otthonában lép pályára.

Kapcsolódó cikkek

Ezért nem Szoboszlai Dominik lett az Év sportolója?
Détári keményen beleállt Szoboszlaiba: Nem vagyok elájulva tőle!
Szoboszlai családját is célba vették a Liverpool szurkolói a hiba után

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!