Szoboszlai Dominik nemrég a Spíler TV-nek adott interjújában reagált azokra a híresztelésekre, amelyek szerint külön töltötte volna az ünnepeket feleségétől, Buzsik Borkától. Ezt az időszakot együtt töltötték, majd párja az ünnepek után néhány napra Magyarországra utazott, legutóbb pedig egy sokkal melegebb helyről jelentkezett be.

Buzsik Borka egzotikus helyről jelentkezett be

Fotó: borkabuzsik@instagram

Buzsik Borka Dubajba utazott

A magyar válogatott csapatkapitányának gyönyörű felesége januárban úgy döntött, hogy elhagyja a ködös, fagyos Angliát, és inkább elutazik egy kis feltöltődésre – természetesen a kislánya társaságában. Buzsik Borka Dubajból jelentkezett be, az egyesült arab emírségekbeli városból több fotót is posztolt, melyeket a közösségi oldalán osztott meg a követőivel – vette észre a Bors.

Szoboszlai párja az Instagram-történetében azt is közzé tette, hogy egy meleg helyen már a strandra is kilátogatott a kislányával együtt, a csöppség láthatóan nagyon élvezte a napozást a csodás környezetben.

Szoboszlai Dominik párja, Buzsik Borka élvezi a focistafeleségek életét

Fotó: Bors

A Liverpool sztárja azonban nem utazhatott el a családjával, hiszen csapatára szombaton fontos bajnoki mérkőzés vár. A Premier League címvédője a kiesés elől menekülő Burnley csapatát fogadja az Anfield Roadon, majd a jövő hét közepén már a Bajnokok Ligájában, az Olympique de Marseille otthonában lép pályára.

Kapcsolódó cikkek