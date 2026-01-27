A Chelsea angol válogatott sztárja, Cole Palmer korábban a szintén szemrevaló Connie Grace-szel alkotott párt, azonban a hírek szerint egy ideje már egy másik bombázónak, Olivia Holdernek csapja a szelet.

Cole Palmer új barátnője, Olivia Holder

Fotó: instagram.com/oliviajewellholder/

Dúl a szerelem Cole Palmer és barátnője, Olivia Holder között?

A modellként és influenszerként tevékenykedő szőke szépség gyakran oszt meg magáról merész fotókat az Instagram-bejegyzéseiben.

Holdernek több mint 13 ezer követője van a népszerű közösségi platformon, a brit sajtó pedig arról ír, hogy szinte biztosan ő lehet Cole Palmer új barátnője,

mivel újévkor a Chelsea stadionjából tett közzé egy bejegyzést. Holder decemberben a Stamford Bridge lelátójáról nézte végig, ahogyan Palmer klubja 2-1-re kikapott az Aston Villától, majd Cobhamban – ahol a londoni csapat edz – is látták őt kávézgatni.

Cole Palmer fülig szerelmes lehet új barátnőjébe

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Palmert és Holdert együtt látták a londoni Hyde Parkban a Winter Wonderlanden (népszerű karácsonyi vidámpark és ünnepi vásár) is, ahol két hatalmas plüssmackót öleltek magukhoz. A 23 éves Chelsea-sztár ekkor álcázni próbálta magát, arcát egy kapucni takarta, de a lesifotósok elől így sem rejtőzhetett el. A pár között állítólag dúl a szerelem, de kapcsolatukat hivatalosan még nem erősítették meg.