Igazi nehézbombázó a Chelsea sztárjának új barátnője. Cole Palmer párja, Olivia Holder már a Stamford Brigde-en is feltűnt néhányszor, a közösségi médiában pedig rendszersen lenyűgözi a rajongóit merész fotóival.

A Chelsea angol válogatott sztárja, Cole Palmer korábban a szintén szemrevaló Connie Grace-szel alkotott párt, azonban a hírek szerint egy ideje már egy másik bombázónak, Olivia Holdernek csapja a szelet. 

Cole Palmer új barátnője, Olivia Holder
Cole Palmer új barátnője, Olivia Holder
Fotó: instagram.com/oliviajewellholder/

Dúl a szerelem Cole Palmer és barátnője, Olivia Holder között?

A modellként és influenszerként tevékenykedő szőke szépség gyakran oszt meg magáról merész fotókat az Instagram-bejegyzéseiben. 

Holdernek több mint 13 ezer követője van a népszerű közösségi platformon, a brit sajtó pedig arról ír, hogy szinte biztosan ő lehet Cole Palmer új barátnője, 

mivel újévkor a Chelsea stadionjából tett közzé egy bejegyzést. Holder decemberben a Stamford Bridge lelátójáról nézte végig, ahogyan Palmer klubja 2-1-re kikapott az Aston Villától, majd Cobhamban – ahol a londoni csapat edz – is látták őt kávézgatni.

Chelsea's English midfielder #10 Cole Palmer leaves the game, substituted during the English Premier League football match between Chelsea and Bournemouth at Stamford Bridge in London on December 30, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Cole Palmer fülig szerelmes lehet új barátnőjébe
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Palmert és Holdert együtt látták a londoni Hyde Parkban a Winter Wonderlanden (népszerű karácsonyi vidámpark és ünnepi vásár) is, ahol két hatalmas plüssmackót öleltek magukhoz. A 23 éves Chelsea-sztár ekkor álcázni próbálta magát, arcát egy kapucni takarta, de a lesifotósok elől így sem rejtőzhetett el. A pár között állítólag dúl a szerelem, de kapcsolatukat hivatalosan még nem erősítették meg.

Galéria: Cole Palmer kebelcsoda barátnője vonzza a tekintetet
1/14
Cole Palmer kebelcsoda barátnője, Olivia Holder
