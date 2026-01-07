Nem tűnik nehéz dolognak: reggel kinyitom a szekrényt, kiveszek egy farmert, egy inget, becsukom a szekrényt, és viszlát. Persze, ha az ember Cristiano Ronaldo, akkor minden egy picivel komplikáltabb. Mert mit csinál Ronaldo? Bemegy az átlagos magyar lakásméretet közelítő gardróbszobájába és elkezdi összeválogatni a színben, stílusban egymáshoz passzoló ruhadarabokat.

Cristiano Ronaldo most még úgy érzi, hogy van oka mosolyogni

Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Vagy elköveti azt a hibát, hogy felkapja az első szürke melegítő szettet, ami a keze ügyébe kerül, azzal, hogy szerdára jó lesz. Pedig nem lesz jó...

Cristiano Ronaldo szürke mackója

Ronaldónak ugyanis szerdán sikerült abban a szürke Nike melegítő szettben megjelennie egy nyilvános eseményen, amilyet az amerikaiak által január 3-án elfogott, majd az USA-ba hurcolt korábbi venezuelai elnök, Nicolás Maduro a New York-i őrizetbe vétele alkalmával viselt.

A Nike persze óriásit kaszált, hiszen a szürke mackó pillanatok alatt a világ legkeresettebb ruhadarabja lett, az emberek őrült rohamba kezdtek a ruhadarabért, valósággal kifosztották a sportszergyártó üzleteit.

És Ronaldo, mintha csak felült volna a hype-vonatra, éppen egy ilyen szürke mackóban jelent meg szerdán. Mi ez, ha nem egy látványos fricska Donald Trump amerikai elnöknek, aki néhány hete még a Fehér Házban látta vendégül a portugál futballsztárt egy nagyszabású gálavacsorán?

Donald Trump és Cristiano Ronaldo a Fehér Házban paroláztak

Fotó: Cristiano Ronaldo/Instagram

Ismerve, hogy Donald Trump milyen rosszul viseli a rajta való tréfálkozást, nem lennénk jövő nyáron Cristiano Ronaldo helyében, amikor a portugál válogatottat a világbajnokság helyszínére szállító repülőgép landol az Egyesült Államokban.