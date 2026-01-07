Live
Egyetlen rossz döntés. Nem nagy dolog, mondhatnánk. Kivéve akkor, ha azzal a döntéssel egy barátot bántasz meg. És különösen akkor, ha azt a barátot úgy hívják, hogy Donald Trump. Cristiano Ronaldo most nagy bajban van...

Nem tűnik nehéz dolognak: reggel kinyitom a szekrényt, kiveszek egy farmert, egy inget, becsukom a szekrényt, és viszlát. Persze, ha az ember Cristiano Ronaldo, akkor minden egy picivel komplikáltabb. Mert mit csinál Ronaldo? Bemegy az átlagos magyar lakásméretet közelítő gardróbszobájába és elkezdi összeválogatni a színben, stílusban egymáshoz passzoló ruhadarabokat. 

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 10: Cristiano Ronaldo of Al Nassr warms up before the friendly football match between Al Nassr and Al Wahda at Al Nahyan Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates on December 10, 2025. Waleed Zein / Anadolu (Photo by Waleed Zein / Anadolu via AFP)
Cristiano Ronaldo most még úgy érzi, hogy van oka mosolyogni
Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Vagy elköveti azt a hibát, hogy felkapja az első szürke melegítő szettet, ami a keze ügyébe kerül, azzal, hogy szerdára jó lesz. Pedig nem lesz jó...

Cristiano Ronaldo szürke mackója

Ronaldónak ugyanis szerdán sikerült abban a szürke Nike melegítő szettben megjelennie egy nyilvános eseményen, amilyet az amerikaiak által január 3-án elfogott, majd az USA-ba hurcolt korábbi venezuelai elnök, Nicolás Maduro a New York-i őrizetbe vétele alkalmával viselt.

@eldeber.com.bo Cristiano Ronaldo fue visto usando el mismo outfit que Nicolás Maduro en la foto de su detención, y las redes no tardaron en reaccionar con memes y comentarios sobre la coincidencia. #ElDeber #Noticias #CristianoRonaldo #Viral ♬ sonido original - EL DEBER

A Nike persze óriásit kaszált, hiszen a szürke mackó pillanatok alatt a világ legkeresettebb ruhadarabja lett, az emberek őrült rohamba kezdtek a ruhadarabért, valósággal kifosztották a sportszergyártó üzleteit.

És Ronaldo, mintha csak felült volna a hype-vonatra, éppen egy ilyen szürke mackóban jelent meg szerdán. Mi ez, ha nem egy látványos fricska Donald Trump amerikai elnöknek, aki néhány hete még a Fehér Házban látta vendégül a portugál futballsztárt egy nagyszabású gálavacsorán?

Donald Trump és Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkoztak
Donald Trump és Cristiano Ronaldo a Fehér Házban paroláztak
Fotó: Cristiano Ronaldo/Instagram

Ismerve, hogy Donald Trump milyen rosszul viseli a rajta való tréfálkozást, nem lennénk jövő nyáron Cristiano Ronaldo helyében, amikor a portugál válogatottat a világbajnokság helyszínére szállító repülőgép landol az Egyesült Államokban.

 

