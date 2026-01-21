Cristiano Ronaldóról már több szobor is készült, az egyik a portugál világsztár szülőföldjén, Madeirán található. Az ötszörös aranylabdás tiszteletére létrehozott alkotás nemrég azért került a figyelem középpontjába, mert egy fiatal férfi bizarr módon rongálta meg, botrányos cselekedetét pedig még le is videózta.

Ezt a szobrot rongálta meg Cristiano Ronaldo egyik ellenlábasa

Fotó: DANIL SHAMKIN / NurPhoto

Cristiano Ronaldo szobrát felgyújtották

A közösségi médiában vírusként terjed az a felvétel, amelyen egy férfi a portugál válogatott csatárról mintázott bronzszoborra gyúlékony anyagot öntött, majd öngyújtóval meggyújtotta, melynek köszönhetően az emlékmű hatalmas lángra kapott.

Az elkövető mindemellé még bizarr táncot is lejtett, illetve ezt az üzenetet tette közzé: „Ez Isten utolsó figyelmeztetése.”

Instagram user 'zaino.tcc.filipe' filmed himself setting fire to Cristiano Ronaldo's statue outside the CR7 Museum in Funchal.



Madeira's PSP (Public Security Police) says it is "trying to identify the perpetrator of the crime of damage." pic.twitter.com/A1GIuMszpQ — foot.mundo (@_footmundo) January 20, 2026

A helyi rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, a tettest egyelőre még nem sikerült azonosítani és elfogni.

Ronaldo szobrát 2016-ban is megrongálták, ezért az alkotást a sziget egy másik részéről áthelyezték a focista karrierje előtt tisztelgő múzeum, a Museu CR7 mellé.

