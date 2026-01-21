Cristiano Ronaldóról már több szobor is készült, az egyik a portugál világsztár szülőföldjén, Madeirán található. Az ötszörös aranylabdás tiszteletére létrehozott alkotás nemrég azért került a figyelem középpontjába, mert egy fiatal férfi bizarr módon rongálta meg, botrányos cselekedetét pedig még le is videózta.
Cristiano Ronaldo szobrát felgyújtották
A közösségi médiában vírusként terjed az a felvétel, amelyen egy férfi a portugál válogatott csatárról mintázott bronzszoborra gyúlékony anyagot öntött, majd öngyújtóval meggyújtotta, melynek köszönhetően az emlékmű hatalmas lángra kapott.
Az elkövető mindemellé még bizarr táncot is lejtett, illetve ezt az üzenetet tette közzé: „Ez Isten utolsó figyelmeztetése.”
A helyi rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, a tettest egyelőre még nem sikerült azonosítani és elfogni.
Ronaldo szobrát 2016-ban is megrongálták, ezért az alkotást a sziget egy másik részéről áthelyezték a focista karrierje előtt tisztelgő múzeum, a Museu CR7 mellé.
