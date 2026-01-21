Live
Furcsa ügyben nyomoz a rendőrség Portugáliában. Cristiano Ronaldo Madeirán található szobrát egy fiatal férfi felgyújtotta, majd mindezt levideózta és feltöltötte az internetre.

Cristiano Ronaldóról már több szobor is készült, az egyik a portugál világsztár szülőföldjén, Madeirán található. Az ötszörös aranylabdás tiszteletére létrehozott alkotás nemrég azért került a figyelem középpontjába, mert egy fiatal férfi bizarr módon rongálta meg, botrányos cselekedetét pedig még le is videózta.

Tourists near the statue of the famous Portuguese footballer Cristiano Ronaldo and the CR7 Museum on the seafront in Funchal, Madeira Island. Portugal, Friday, May 4th, 2019 The museum features trophies of Portuguese football player Cristiano Ronaldo. (Photo by Danil Shamkin/NurPhoto) (Photo by Danil Shamkin / NurPhoto via AFP)
Ezt a szobrot rongálta meg Cristiano Ronaldo egyik ellenlábasa
Fotó: DANIL SHAMKIN / NurPhoto

Cristiano Ronaldo szobrát felgyújtották

A közösségi médiában vírusként terjed az a felvétel, amelyen egy férfi a portugál válogatott csatárról mintázott bronzszoborra gyúlékony anyagot öntött, majd öngyújtóval meggyújtotta, melynek köszönhetően az emlékmű hatalmas lángra kapott. 

Az elkövető mindemellé még bizarr táncot is lejtett, illetve ezt az üzenetet tette közzé: „Ez Isten utolsó figyelmeztetése.”

A helyi rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, a tettest egyelőre még nem sikerült azonosítani és elfogni.

Ronaldo szobrát 2016-ban is megrongálták, ezért az alkotást a sziget egy másik részéről áthelyezték a focista karrierje előtt tisztelgő múzeum, a Museu CR7 mellé.

