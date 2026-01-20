Destiny Udogie a sérült autóról készült felvételeket maga osztotta meg közösségi oldalán.

Destiny Udogie londoniélete nem éppen fenékig tejfel

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Ezúttal Destiny Udogie autóját rongálták meg

A képeken szilánkok borítják a csomagtartót, mellettük egy ruhafogas és egy vízes palack hever. A játékos csupán ennyit írt a videó mellé: „jó éjszakát”.

A Spurs szurkolói felháborodással és együttérzéssel reagáltak a történtekre, sokan „elfogadhatatlannak” nevezték a támadást, és támogatásukról biztosították a futballistát. Többen értetlenségüket fejezték ki, hiszen Udogie ritkán mutogatja vagyonát, visszafogott, jótékonykodó életviteléről ismert.

Nem ez volt az első támadás

A londoni esemény különösen aggasztó annak fényében, hogy néhány hónappal ezelőtt Udogie-t fegyverrel fenyegették meg egy utcai incidens során, miközben egy barátjával sétált Barnetben, Észak-Londonban. A játékos később az The Athletic-nek nyilatkozva azt mondta:

Természetesen megrázó élmény volt. Senkinek sem kívánnám az ilyesmit. Szerencsére a klub végig mellettem állt, és vigyázott rám és a családomra.”

A rendőrség akkor egy 31 éves férfit tartóztatott le, akit többek között fegyverrel való fenyegetéssel és zsarolással gyanúsítottak meg. Az illetőt azóta óvadék ellenében szabadon engedték, az ügy pedig még folyamatban van.

Udogie mellett más Spurs-játékosok is célpontok

A Tottenham játékosai közül nem Udogie az egyetlen, akit bűnözők vettek célba.

Yves Bissouma, a klub mali válogatott középpályása az elmúlt másfél évben három alkalommal is betörők áldozata lett.

Az egyik támadás során közel egymillió font értékű ékszert, órát és luxuscikket loptak el tőle, és elmondása szerint a sorozatos incidensek félelmet, depressziót és paranoiát váltottak ki belőle.

Tottenham edzője és vezetősége minden esetben támogatásáról biztosította a megtámadott játékosokat.

Az esetek azonban újra rávilágítanak arra, hogy a Premier League-sztárok egyre gyakrabban válnak célponttá a bűnözők körében. A rendőrség továbbra is nyomoz a legutóbbi autóbetörés ügyében.