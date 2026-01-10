Január 3-án Ebanie Bridges a Jake Paul nevéhez fűződő Most Valuable Promotions színeiben tért vissza a ringbe, ám az amerikai Alexis Araiza Mones ellen egyhangú pontozással alulmaradt.

Ebanie Bridges a boksztudása mellett a hatalmas melleivel is hódít

Fotó: Ebanie Bridges/Instagram

Mit üzent a szexi bokszolónő, Ebanie Bridges?

A vereség után öt nappal a közösségi médiában üzent rajongóinak és beszélt jövőjéről. A 37 éves sportoló szerint a puszta visszatérés is diadal volt számára:

Nem nyertem, de megígértem, hogy az első évben szülés után újra ringbe lépek – és ezt teljesítettem. Ez önmagában is győzelem volt számomra”

– írta Bridges.

A bokszolónő elárulta, hogy nemcsak ellenfelével, hanem saját testével is harcolt. Célja az volt, hogy megmutassa: az anyaság nem jelenti a sportkarrier végét.

„Bizonyítani akartam, hogy a gyermekvállalás nem azt jelenti, hogy fel kell adnod az álmaidat. Sok nőnek mondják, hogy szülés után már nem lehet visszatérni, én viszont szerettem volna más példát mutatni” – fogalmazott.

Bridges őszintén beszélt arról is, milyen nehéz volt a felkészülés:

Az edzőtábor érzelmileg és fizikailag is rendkívül megterhelő volt. Egy nehéz terhesség és császármetszés után újra formába lendülni óriási kihívás. Sokszor akartam feladni, egyszerűen csak otthon maradni a kisfiammal, de nem vagyok feladós típus.

A sportoló elmondása szerint rövid pihenő után szeretne ismét ringbe lépni:

„Most, hogy túl vagyok ezen a visszatérő meccsen, tölteni akarok egy kis időt a fiammal és Kell-lel, aztán megyek tovább. Nem állok meg.”

Közben az éllettársa, Kell Brook is újra a ringbe készül. A 39 éves korábbi világbajnok hírek szerint a brit reality-sztárból lett bunyós, Aaron Chalmers ellen térhet vissza, amiről Chalmers a közösségi médiában már posztolt is.