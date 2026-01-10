Live
Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

Ez ám a meglepetés. Az ausztrál ökölvívó, Ebanie Bridges nem hagyja abba a sportot, annak ellenére, hogy két év kihagyás után visszatérve vereséget szenvedett első mérkőzésén. A korábbi IBF pehelysúlyú világbajnok tavaly márciusban adott életet fiának, Ezerra Raynek, aki a szintén egykori világbajnok bokszoló Kell Brookkal közös gyereke.

Január 3-án Ebanie Bridges a Jake Paul nevéhez fűződő Most Valuable Promotions színeiben tért vissza a ringbe, ám az amerikai Alexis Araiza Mones ellen egyhangú pontozással alulmaradt.

Ebanie Bridges a boksztudása mellett a hatalmas melleivel is hódít
Ebanie Bridges a boksztudása mellett a hatalmas melleivel is hódít
Fotó: Ebanie Bridges/Instagram

Mit üzent a szexi bokszolónő, Ebanie Bridges?

A vereség után öt nappal a közösségi médiában üzent rajongóinak és beszélt jövőjéről. A 37 éves sportoló szerint a puszta visszatérés is diadal volt számára:  

Nem nyertem, de megígértem, hogy az első évben szülés után újra ringbe lépek – és ezt teljesítettem. Ez önmagában is győzelem volt számomra”

 – írta Bridges.  

A bokszolónő elárulta, hogy nemcsak ellenfelével, hanem saját testével is harcolt. Célja az volt, hogy megmutassa: az anyaság nem jelenti a sportkarrier végét.  

„Bizonyítani akartam, hogy a gyermekvállalás nem azt jelenti, hogy fel kell adnod az álmaidat. Sok nőnek mondják, hogy szülés után már nem lehet visszatérni, én viszont szerettem volna más példát mutatni” – fogalmazott. 

 

Bridges őszintén beszélt arról is, milyen nehéz volt a felkészülés:  

Az edzőtábor érzelmileg és fizikailag is rendkívül megterhelő volt. Egy nehéz terhesség és császármetszés után újra formába lendülni óriási kihívás. Sokszor akartam feladni, egyszerűen csak otthon maradni a kisfiammal, de nem vagyok feladós típus.  

A sportoló elmondása szerint rövid pihenő után szeretne ismét ringbe lépni: 

„Most, hogy túl vagyok ezen a visszatérő meccsen, tölteni akarok egy kis időt a fiammal és Kell-lel, aztán megyek tovább. Nem állok meg.”  

Közben az éllettársa, Kell Brook is újra a ringbe készül. A 39 éves korábbi világbajnok hírek szerint a brit reality-sztárból lett bunyós, Aaron Chalmers ellen térhet vissza, amiről Chalmers a közösségi médiában már posztolt is.  

