Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Háború

Trump húz egy merészet: így zárná le végleg az ukrajnai háborút

Olvasta már?

Saját lakásán végezték ki Pécs egyik ismert alakját

Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtökön a német másodosztályban éllovas Schalke bejelentette, hogy az idény végéig kölcsönvette Edin Dzekót a Fiorentinától. A bosnyák klasszis nem csupán jövedelmezőbb ajánlatokat utasított vissza az átigazolásért, Edin Dzeko a családjáról is lemond egy időre.

A korábban a Wolfsburgban, a Manchester Cityben, a Romában és az Interben is futballozó Edin Dzeko először költözik egyedül pályafutása során, ugyanis felesége, Amra Silajdzic és négy gyermekük Olaszországban maradnak.

Amra Silajdzic és Edin Dzeko
Amra Silajdzic és Edin Dzeko
Fotó: Instagram

Edin Dzeko várakozása nem tart sokáig

A gelsenkircheni időszak utolsó mérkőzése május 17-én lesz, addig a futballista és modell felesége kénytelen lesz távkapcsolatban élni. Ugyanakkor a búcsú okozta kezdeti fájdalom rövid életű lesz, a Bild úgy tudja, hogy a gyönyörű bosnyák hölgy már vasárnap, a Kaiserslautern elleni bajnokin ott lesz a stadionban, hogy szurkoljon férjének.

És hogy miről mond le Dzeko a következő hónapokban? A szavak helyett beszéljenek a képek:

Fehérneműmodellként is hódít a szexi autóversenyzőnő – fotók
Átigazolás és románc: a világ legszexibb focistanője pillanatok alatt felrobbantotta az internetet – képek
Nem csak az időjárás, a szexi riporternő miatt is felforr Ausztrália – képek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!