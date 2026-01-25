Csütörtökön a német másodosztályban éllovas Schalke bejelentette, hogy az idény végéig kölcsönvette Edin Dzekót a Fiorentinától. A bosnyák klasszis nem csupán jövedelmezőbb ajánlatokat utasított vissza az átigazolásért, Edin Dzeko a családjáról is lemond egy időre.
A korábban a Wolfsburgban, a Manchester Cityben, a Romában és az Interben is futballozó Edin Dzeko először költözik egyedül pályafutása során, ugyanis felesége, Amra Silajdzic és négy gyermekük Olaszországban maradnak.
Edin Dzeko várakozása nem tart sokáig
A gelsenkircheni időszak utolsó mérkőzése május 17-én lesz, addig a futballista és modell felesége kénytelen lesz távkapcsolatban élni. Ugyanakkor a búcsú okozta kezdeti fájdalom rövid életű lesz, a Bild úgy tudja, hogy a gyönyörű bosnyák hölgy már vasárnap, a Kaiserslautern elleni bajnokin ott lesz a stadionban, hogy szurkoljon férjének.
És hogy miről mond le Dzeko a következő hónapokban? A szavak helyett beszéljenek a képek:
