Eugenie Bouchard 2025 nyarán jelentette be, hogy végleg felhagy a profi tenisszel. A 31 éves kanadai játékos 2013-ban robbant be a teniszbe, majd egy évvel később megszerezte az egyetlen WTA-tornagyőzelmét egyesben. Bouchard ugyanebben az esztendőben elődöntős volt az Australian Openen és a Roland Garroson, valamint döntőt játszott Wimbledonban.

Eugenie Bouchard 2025-ben vonult vissza

Eugenie Bouchard nem hagyja cserben a rajongóit

Az 1994-es születésű szőke teniszcsillag legjobb helyezése az 5. pozíció volt a világranglistán, majd a 2015-ös US Openen agyrázkódást szenvedett. Bouchard később is sérülésekkel küzdött, Grand Slam-tornán már főtáblára sem tudott jutni, ám 2023-ban Kanadát trófeához segítette párosban a Billie Jean King-kupán. Pályafutása utolsó meccsét a svájci Belinda Bencic ellen vívta tavaly júliusban, ezt követően jelentette be visszavonulását. A közösségi médiában azért továbbra is rendkívül aktív, 2,3 milliós követőtáborát gyakran kápráztatja el bikinis fotóival.

A kanadai bombázó 16 éves teniszkarrierje ugyan véget ért, de azért nem telnek unalmasan a mindennapjai.

Év végén a Brit Virgin-szigeteken nyaralt, az egzotikus helyről pedig lelkesen posztolt követői legnagyobb örömére.

Bouchard az utazás mellett másik nagy szenvedélyének, a pickleballnak is előszeretettel hódol. A pickleball egy dinamikus, könnyen tanulható ütős sport, amely a tenisz, a tollaslabda és a ping-pong elemeit ötvözi, de a tenisznél kisebb pályán, speciális ütőkkel és labdával játsszák, így gyors, izgalmas, de mégis kíméli a szervezetet.