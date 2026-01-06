Az Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes magyar úszó, olimpikon felrobbantotta az internetet. A 21 éves szegedi sportolónő, Fábián Bettina közösségi oldala tele van dögösebbnél dögösebb bejegyzésekkel.
Fábián Bettina – aki 2024-es párizsi olimpián 10 km-es nyílt vízi úszásban 5. helyen végzett – a közösségi oldalakon is hódít.
Fábián Bettina a rajongók nagy kedvence
Az Európa-bajnok, világbajnoki ezüst,- és bronzérmes magyar versenyző több mint 17 ezren követik az Instagramon. Ez nem is annyira meglepő, mivel a 21 éves szépség gyakran oszt meg magáról dögös fotókat.
Legyen az a hóban pózolás, a legújabb fürdőruha bemutatása, vagy éppen egy igazán erotikus harisnyás fotó, a követői egész egyszerűen megőrülnek érte.
Íme, pár szexi fotó Fábián Bettináról:
