Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak és Brüsszelnek

Ezt látnia kell!

Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes magyar úszó, olimpikon felrobbantotta az internetet. A 21 éves szegedi sportolónő, Fábián Bettina közösségi oldala tele van dögösebbnél dögösebb bejegyzésekkel.

Fábián Bettina – aki 2024-es párizsi olimpián 10 km-es nyílt vízi úszásban 5. helyen végzett – a közösségi oldalakon is hódít.

Fábián Bettina hihetetlenül dögös
Fábián Bettina hihetetlenül dögös
Fotó: Fábián Bettina/Instagram

Fábián Bettina a rajongók nagy kedvence

Az Európa-bajnok, világbajnoki ezüst,- és bronzérmes magyar versenyző több mint 17 ezren követik az Instagramon. Ez nem is annyira meglepő, mivel a 21 éves szépség gyakran oszt meg magáról dögös fotókat.

Legyen az a hóban pózolás, a legújabb fürdőruha bemutatása, vagy éppen egy igazán erotikus harisnyás fotó, a követői egész egyszerűen megőrülnek érte.

Íme, pár szexi fotó Fábián Bettináról:

Wladár Sándor: Milák belső órája pontosan jelzi a visszatérés idejét
Vizes vb 2027: nem úszhatnak a Duna Arénában Kós Huberték
Karibi nyaralásán forró fotók készültek az F1-sztár szexi barátnőjéről

 

1 2 3
... 6
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!