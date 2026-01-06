Fábián Bettina – aki 2024-es párizsi olimpián 10 km-es nyílt vízi úszásban 5. helyen végzett – a közösségi oldalakon is hódít.

Fábián Bettina hihetetlenül dögös

Fotó: Fábián Bettina/Instagram

Fábián Bettina a rajongók nagy kedvence

Az Európa-bajnok, világbajnoki ezüst,- és bronzérmes magyar versenyző több mint 17 ezren követik az Instagramon. Ez nem is annyira meglepő, mivel a 21 éves szépség gyakran oszt meg magáról dögös fotókat.

Legyen az a hóban pózolás, a legújabb fürdőruha bemutatása, vagy éppen egy igazán erotikus harisnyás fotó, a követői egész egyszerűen megőrülnek érte.

Íme, pár szexi fotó Fábián Bettináról: