Az érintett a Nemzeti Színház egyik Fradi-szurkoló munkatársának mindössze hároméves kislánya, aki agydaganattal küzd. A súlyos beteg gyermeknek külföldről beszerezhető gyógyszerre van szüksége, gyógyulásának esélyét egy célzottabb kemoterápiás kezelés, valamint egy korszerű sejtterápia együttes alkalmazása növelheti.
A Fradi közösségének ereje életet menthet
A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány közleménye szerint az említett kezelés rendkívül költséges, és a szükséges gyógyszereket kizárólag Amerikában lehet beszerezni, ráadásul több tízmillió forintba kerülnek. Ezért kéri Liza családja, hogy aki teheti, támogassa a kislány gyógykezelését akár adománnyal, akár a felhívás továbbításával.
„A sport világából jól ismert gondolat, hogy vannak helyzetek, amelyeket csak csapatként lehet megnyerni. Ez most egy ilyen küzdelem.
A Fradi közösségének ereje, összetartása és példamutatása valódi esélyt adhat egy gyermek életéért folytatott harcban”
– idézett a Metropol az Üllői129.hu bejegyzéséből, amelynek alján minden információt megadtak azoknak, akik segíteni szeretnének.
