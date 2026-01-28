Az érintett a Nemzeti Színház egyik Fradi-szurkoló munkatársának mindössze hároméves kislánya, aki agydaganattal küzd. A súlyos beteg gyermeknek külföldről beszerezhető gyógyszerre van szüksége, gyógyulásának esélyét egy célzottabb kemoterápiás kezelés, valamint egy korszerű sejtterápia együttes alkalmazása növelheti.

A Fradi közössége összefogott a kislány megmentéséért

A Fradi közösségének ereje életet menthet

A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány közleménye szerint az említett kezelés rendkívül költséges, és a szükséges gyógyszereket kizárólag Amerikában lehet beszerezni, ráadásul több tízmillió forintba kerülnek. Ezért kéri Liza családja, hogy aki teheti, támogassa a kislány gyógykezelését akár adománnyal, akár a felhívás továbbításával.

„A sport világából jól ismert gondolat, hogy vannak helyzetek, amelyeket csak csapatként lehet megnyerni. Ez most egy ilyen küzdelem.

A Fradi közösségének ereje, összetartása és példamutatása valódi esélyt adhat egy gyermek életéért folytatott harcban”

– idézett a Metropol az Üllői129.hu bejegyzéséből, amelynek alján minden információt megadtak azoknak, akik segíteni szeretnének.

