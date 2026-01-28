Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Meghalt Voith Ági

Ezt látnia kell!

Ónos eső, majd havazás jön, újra nagyobb lehűlés érkezik

Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos agydaganattal küzd egy hároméves kislány, Liza. A Fradi közössége a csöppség megmentése érdekében összefogott, hogy segítséget nyújtson a nehéz időkben.

Az érintett a Nemzeti Színház egyik Fradi-szurkoló munkatársának mindössze hároméves kislánya, aki agydaganattal küzd. A súlyos beteg gyermeknek külföldről beszerezhető gyógyszerre van szüksége, gyógyulásának esélyét egy célzottabb kemoterápiás kezelés, valamint egy korszerű sejtterápia együttes alkalmazása növelheti.

A Fradi közössége összefogott a kislány megmentéséért
A Fradi közössége összefogott a kislány megmentéséért
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fradi közösségének ereje életet menthet

A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány közleménye szerint az említett kezelés rendkívül költséges, és a szükséges gyógyszereket kizárólag Amerikában lehet beszerezni, ráadásul több tízmillió forintba kerülnek. Ezért kéri Liza családja, hogy aki teheti, támogassa a kislány gyógykezelését akár adománnyal, akár a felhívás továbbításával.

„A sport világából jól ismert gondolat, hogy vannak helyzetek, amelyeket csak csapatként lehet megnyerni. Ez most egy ilyen küzdelem. 

A Fradi közösségének ereje, összetartása és példamutatása valódi esélyt adhat egy gyermek életéért folytatott harcban” 

– idézett a Metropol az Üllői129.hu bejegyzéséből, amelynek alján minden információt megadtak azoknak, akik segíteni szeretnének.

Kapcsolódó cikkek

Erre panaszkodott Robbie Keane a Fradi újabb hazai veresége után
A klub korábbi focistája alaposan beleszállt a Fradiba – videó
„Olyan nincsen, hogy csütörtökön tudsz futballozni, vasárnap pedig nem” – Gróf Dávid őszintén a Fradi vereségéről

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!