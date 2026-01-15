Live
Cristiano Ronaldo menyasszonya lassan már olyan népszerű, mint világsztár párja. A gyönyörű Georgina Rodríguez nem akármilyen mérföldkőhöz ért, immár a 31 éves szépség a világon a második legbefolyásosabb modell.

10 éve alkot egy párt Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez, az ötszörös aranylabdás tavaly egy irdatlan méretű gyémántgyűrűvel kérte meg párja kezét. A portugál sztár a karácsonyi ajándékot sem aprózta el, menyasszonyának egy magánszigeten vett „szerelmi fészket”. A csinos modellt sorra érik a jobbnál jobb hírek, nemrég olyan mérföldkőhöz ért, amire méltán lehet büszke.

Cristiano Ronaldo elképesztő ajándékkal lepte meg menyasszonyát, Georgina Rodríguezt
Cristiano Ronaldo szerelme, Georgina Rodríguez számára remekül indult a 2026-os év
Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Georgina Rodríguez elképesztő sikert ért el

Ronaldo párja egy szinte ismeretlen eladólányból globális szupersztárrá vált az elmúlt években, és ezt nem csupán a portugál focistának köszönheti, bár való igaz, hogy ez a tény is meghatározó szerepet játszik a sikereiben. A 31 éves bombázó divatmagazinok címlapjain pózol, szerepelt már Netflix-sorozatban, 

a közösségi oldalakon pedig olyan hatalmas követőtáborral rendelkezik, hogy immár a világ második legbefolyásosabb modelljének mondhatja magát.

Georgina Rodríguezt már csak egy modell előzi meg

A models.com portál szerint Rodríguez összesen 92,4 millió követővel rendelkezik a különböző platformokon, ami őrületesen magas szám. 

Ezzel olyan hírességeket előz meg, mint a Hadid nővérek, Gigi és Bella, Hailey Bieber, Cara Delevigne, Chrissy Teigen, Lena Mantler, Emily Ratajkowski és Haley Kalil. A vonatkozó listán már csak egyetlen világsztár előzi meg Ronaldo párját. Ő nem más, mint Kylie Jenner, Kim Kardashian féltestvére. Az amerikai modell ebben a tekintetben szinte utolérhetetlen, hiszen 200 millióval több követője van a közösségi médiában, mint Rodrígueznek.

Cristiano Ronaldo dögös párja, Georgina Rodríguez szexi fotókkal sokkol

Cristiano Ronaldóval 2016 óta van együtt az argentin-spanyol modell. A barna hajú szépség öt gyermeket nevel a focistával közösen, közülük egy fiúnak az édesanyja Georgina. 

