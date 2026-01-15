10 éve alkot egy párt Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez, az ötszörös aranylabdás tavaly egy irdatlan méretű gyémántgyűrűvel kérte meg párja kezét. A portugál sztár a karácsonyi ajándékot sem aprózta el, menyasszonyának egy magánszigeten vett „szerelmi fészket”. A csinos modellt sorra érik a jobbnál jobb hírek, nemrég olyan mérföldkőhöz ért, amire méltán lehet büszke.
Georgina Rodríguez elképesztő sikert ért el
Ronaldo párja egy szinte ismeretlen eladólányból globális szupersztárrá vált az elmúlt években, és ezt nem csupán a portugál focistának köszönheti, bár való igaz, hogy ez a tény is meghatározó szerepet játszik a sikereiben. A 31 éves bombázó divatmagazinok címlapjain pózol, szerepelt már Netflix-sorozatban,
a közösségi oldalakon pedig olyan hatalmas követőtáborral rendelkezik, hogy immár a világ második legbefolyásosabb modelljének mondhatja magát.
Georgina Rodríguezt már csak egy modell előzi meg
A models.com portál szerint Rodríguez összesen 92,4 millió követővel rendelkezik a különböző platformokon, ami őrületesen magas szám.
Ezzel olyan hírességeket előz meg, mint a Hadid nővérek, Gigi és Bella, Hailey Bieber, Cara Delevigne, Chrissy Teigen, Lena Mantler, Emily Ratajkowski és Haley Kalil. A vonatkozó listán már csak egyetlen világsztár előzi meg Ronaldo párját. Ő nem más, mint Kylie Jenner, Kim Kardashian féltestvére. Az amerikai modell ebben a tekintetben szinte utolérhetetlen, hiszen 200 millióval több követője van a közösségi médiában, mint Rodrígueznek.
Cristiano Ronaldóval 2016 óta van együtt az argentin-spanyol modell. A barna hajú szépség öt gyermeket nevel a focistával közösen, közülük egy fiúnak az édesanyja Georgina.
