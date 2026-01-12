A 2028-as nyári olimpiára készülő, még mindig csak 21 éves tatabányai lány, Gubik Hanna ezúttal nem a pályán tarolt.

Gubik Hanna a közösségi médiában szívesen mutatja meg a gyönyörű alakját

Fotó: Gubik Hanna/Instagram

Gubik Hanna fotója a jeget is felolvasztja

A csinos strandröplabdázónő az Egyesült Államokbeli floridai Stetson Egyetem hallgatója, így bikiniben élvezheti a napsütést és a jó időt. A kiváló játékos azonban nem irigy, és a követőivel is szívesen megosztja, milyen jó dolga van a nagy melegben.

Teljesen megszállott vagyok

- írta a közösségi oldalára feltöltött bejegyzés mellé Gubik Hanna.

A rajongói nem meglepő módon megőrültek a fotóktól: „10/10"; „Te jó ég, csodásan nézel ki"; „Imádom", érkeztek az ilyen és ehhez hasonló kommentek ás természetesen a lájkok is.

Gubik Hanna pszichológia szakos hallgató, emellett sportgazdaságot és menedzsmentet is hallgat. A Stetson Egyetemről köztudott, hogy kiváló feltételeket biztosít a profi sportolói karrier és a tanulmányok összeegyeztetéséhez, mindeközben pedig a világ legjobb szakemberei segítik a sportolók fejlődését.