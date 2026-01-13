A sportban a legnagyobb távot nem a tested teszi meg, hanem az elméd. A tested elfárad. Megállna. Kérdez. A belső erő az, ami továbbvisz. Amikor már ég az izmod, amikor elfogy a levegőd, amikor azt érzed, elég volt akkor kezdődik az igazi munka. A kitartás nem a könnyű napokon születik. Hanem akkor, amikor senki nem lát, amikor nem tapsol senki, amikor csak te döntesz: megállsz vagy mész tovább. Mert nem az számít, hányszor volt nehéz. Hanem az, hogy mindig mentél tovább."