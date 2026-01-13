Live
Az olimpiai- és Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott vízilabdázó megint lenyűgözte a rajongóit. Gurisatti Gréta a közösségi oldalán mutatta meg a tokiói bronzérmét, méghozzá nem mindennapi gondolatokkal kísérve.

A Ferencváros válogatott klasszisa, Gurisatti Gréta rendre meglepi a rajongóit egy-egy dögös poszttal, most azonban más irányba ment.

Ezúttal nem bikinis fotóval jelentkezett Gurisatti Gréta
Fotó: Gurisatti Gréta/Instagram

Gurisatti Gréta mindenkit meglepett

A legújabb bejegyzésében a tokiói olimpián megszerzett bronzérmével pózolt, amely mellé egy hosszabb monológot is fűzött:

A sportban a legnagyobb távot nem a tested teszi meg, hanem az elméd. A tested elfárad. Megállna. Kérdez. A belső erő az, ami továbbvisz. Amikor már ég az izmod, amikor elfogy a levegőd, amikor azt érzed, elég volt akkor kezdődik az igazi munka. A kitartás nem a könnyű napokon születik. Hanem akkor, amikor senki nem lát, amikor nem tapsol senki, amikor csak te döntesz: megállsz vagy mész tovább. Mert nem az számít, hányszor volt nehéz. Hanem az, hogy mindig mentél tovább."

Ilyen posztok mellett nem is csoda, hogy a rajongói el vannak tőle ragadtatva. Gurisatti Grétát a az Instagram-oldalán több mint 62 ezren követik. 

