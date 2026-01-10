Az új-zélandi Hobbitfalván járt a szexi magyar sportolónő, Udvardy Panna, erről pedig több képet is megosztott a rajongóival.

Udvardy Panna Hobbitfalván járt

Fotó: Udvardy Panna/Instagram

Hobbitfalván is dögös volt Udvardy Panna

Jól eltöltött szabadnap. Hobbitfalva meglátogatva

– írta a különleges fotók mellé Udvardy Panna.

Az Alexander farm – ahol Hobbitfalva otthonra talált – egy lenyűgözően szép, majd 4500 négyzetméter nagyságú birka farm a Waikato régióban, Matamata település közelében.

Amint meglátták tudták, hogy ez az a hely, amit J.R.R. Tolkien megálmodott és leírt a Hobbit és a Gyűrűk Ura könyvekben; és ez volt az, amit a filmrendező is elképzelt.

Ami pedig Udvardy meccsét illeti, az orosz Okszana Szelehmetyeva elleni mérkőzés első szettjében kétszer, a másodikban viszont négyszer is elveszítette az adogatójátékát a világranglistán 87. helyen álló magyar teniszező, ezért mindössze 1 óra 17 percig tartott számára az ausztráliai torna selejtezője.