Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

Mindössze három játékot nyert meg, így két szettben vereséget szenvedett Udvardy Panna a 283 ezer dollár (94 millió forint) összdíjazású hobarti keménypályás női tenisztorna selejtezőjének első fordulójában. Ám így sem lehetett azért teljesen szomorú, mert a meccset megelőzően élete egyik nagy élményét élhette át az új-zélandi Hobbitfalván.

Az új-zélandi Hobbitfalván járt a szexi magyar sportolónő, Udvardy Panna, erről pedig több képet is megosztott a rajongóival.

Udvardy Panna Hobbitfalván járt
Fotó: Udvardy Panna/Instagram
Fotó: Udvardy Panna/Instagram

Hobbitfalván is dögös volt Udvardy Panna

Jól eltöltött szabadnap. Hobbitfalva meglátogatva

 – írta a különleges fotók mellé Udvardy Panna.

Az Alexander farm – ahol Hobbitfalva otthonra talált – egy lenyűgözően szép, majd 4500 négyzetméter nagyságú birka farm a Waikato régióban, Matamata település közelében. 

Amint meglátták tudták, hogy ez az a hely, amit J.R.R. Tolkien megálmodott és leírt a Hobbit és a Gyűrűk Ura könyvekben; és ez volt az, amit a filmrendező is elképzelt.

Ami pedig Udvardy meccsét illeti, az orosz Okszana Szelehmetyeva elleni mérkőzés első szettjében kétszer, a másodikban viszont négyszer is elveszítette az adogatójátékát a világranglistán 87. helyen álló magyar teniszező, ezért mindössze 1 óra 17 percig tartott számára az ausztráliai torna selejtezője.

