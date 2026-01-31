2024-ben bajnoki címmel tért vissza a doppingvádak alól felmentett magyar úszó, Ilyés Laura, aki szeretné újra felépíteni a karrierjét.

Ilyés Laura a kemény munkában hisz

Fotó: Ilyés Laura/Instagram

Mik Ilyés Laura céljai?

A magyar úszónő a közösségi oldalán tett közzé egy hosszabb bejegyzést egy igazán dögös fotóval kiegészítve.

„Én személy szerint nem igazán hiszek a hangzatos újévi fogadalmakban. Abban viszont annál inkább, hogy az álmaink megvalósításához vezető utat kitartóan kövessük. Január végére már általában kicsit letisztul, mi az, ami valóban fontos.

A tavalyi évem a visszaépítésről szólt, idén pedig azon dolgozom, hogy az általam felépített erő meg is maradjon. Bár ez a téli, hideg időszak engem is megvisel, igyekszem minden edzést ugyanazzal a fókuszált hozzáállással kezdeni,

és nemcsak az eredményeket értékelni, hanem azt a munkát is, ami mögöttük van. Azokat a reggeleket, amikor nehéz felkelni. Azokat a hosszakat, amelyek nem esnek jól, mégis előre visznek. Hiszek abban, hogy a következetesség hosszú távon mindig többet ad.

A 2026-os évemet is erre szeretném építeni: stabil alapokra, kitartó munkára és a mentális erőmre" - írta a posztban.

A bejegyzést nagyon sokak kedvelték már, sőt, az olyan kommentek, mint az „Álomszép vagy" sem maradtak el.