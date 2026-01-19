Live
A marokkói Afrika Kupa-döntő előtt – amelyet végül Szenegál nyert meg és elképesztő botrányokat hozott – váratlan jelenet játszódott le. A korábbi UFC-szupersztár, Francis Ngannou és az amerikai influenszer, iShowSpeed egy rövid, láthatóan előre megrendezett „összecsapással” szórakoztatták a közönséget a pálya szélén.

A UFC szupersztárja, Francis Ngannou megverte iShowSpeedet az Afrika Kupa döntőjén: persze nem igazából.

iShowSpeedet is meghívták a döntőre, de padlót fogott
Fotó: ABU ADEM MUHAMMED / ANADOLU

iShowSpeedet kiütötték a döntőben

A 39 éves kameruni MMA-legenda, valamint a 20 éves közösségimédia-sztár a Prince Moulay Abdellah Stadionban  bukkant fel, ahol a házigazda Marokkó és Szenegál mérkőztek meg a trófeáért.  

A jelenet Speed tréfás szándékú kihívásával indult: a fiatal influenszer közölte Ngannouval, hogy szeretne megtanulni bokszolni, amire a harcos csak ennyit reagált – 

Tényleg? Mert az fáj.”

 Rövid szóváltás után 

Ngannou látszólag egy könnyed ütést mért Speed hasára, aki nagyot kiabálva, látványosan „összerogyott”. A közönség nevetése és a kamerák villanása közepette a TikTok- és YouTube-sztár hamar talpra ugrott, majd „dühösen” nézett rá az afrikai sportikonra.  

A kis performansz végül egy kézfogással és egy vicces fogadkozással zárult. Speed még annyit mondott: „Hétfőn visszavágok!”  

@bleacherreport Speed took a body shot from Francis Ngannou 😬 (via @IShowSpeed) #boxing #francisngannou #fighter #speed #sports ♬ original sound - bleacherreport

Bár az egész jelenet nyilvánvalóan inkább show-elemként szolgált, sokan máris találgatják, vajon valóban készülhet-e egy influenszer-bokszmeccs a két híresség között.  

Ami pedig a döntőt illeti, szenegáli válogatott nyerte a 35. labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupáját, amelynek kaotikus vasárnap esti fináléjában Rabatban hosszabbításban 1-0-ra múlta felül a házigazda Marokkó együttesét.

A finálé ugyanis kis híján káoszba fulladt, miután a rendes játékidő ráadásában a játékvezető tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok pedig levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után lehetett elvégezni a büntetőt: a torna gólkirálya, Brahim Díaz Panenka-féle pontrúgása a kapus kezében landolt, a hosszabbításban pedig Szenegál Pape Gueye találatával megnyerte a döntőt és 2021 után másodszor ülhetett fel a kontinens trónjára. Ám nem ez volt az egyetlen botrány a fináléban, többek között a rendőrök és a szenegáli szurkolók között verekedés tört ki, majd a pályára való visszatérés után a marokkóiak közül a BL-győztes Asraf Hakimi Édouard Mendy törölközőjét, egy csapattársa pedig a szenegáli kapus kulacsát akarta elvenni.

