A UFC szupersztárja, Francis Ngannou megverte iShowSpeedet az Afrika Kupa döntőjén: persze nem igazából.

iShowSpeedet is meghívták a döntőre, de padlót fogott

Fotó: ABU ADEM MUHAMMED / ANADOLU

iShowSpeedet kiütötték a döntőben

A 39 éves kameruni MMA-legenda, valamint a 20 éves közösségimédia-sztár a Prince Moulay Abdellah Stadionban bukkant fel, ahol a házigazda Marokkó és Szenegál mérkőztek meg a trófeáért.

A jelenet Speed tréfás szándékú kihívásával indult: a fiatal influenszer közölte Ngannouval, hogy szeretne megtanulni bokszolni, amire a harcos csak ennyit reagált –

Tényleg? Mert az fáj.”

Rövid szóváltás után

Ngannou látszólag egy könnyed ütést mért Speed hasára, aki nagyot kiabálva, látványosan „összerogyott”. A közönség nevetése és a kamerák villanása közepette a TikTok- és YouTube-sztár hamar talpra ugrott, majd „dühösen” nézett rá az afrikai sportikonra.

A kis performansz végül egy kézfogással és egy vicces fogadkozással zárult. Speed még annyit mondott: „Hétfőn visszavágok!”

Bár az egész jelenet nyilvánvalóan inkább show-elemként szolgált, sokan máris találgatják, vajon valóban készülhet-e egy influenszer-bokszmeccs a két híresség között.

Ami pedig a döntőt illeti, szenegáli válogatott nyerte a 35. labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupáját, amelynek kaotikus vasárnap esti fináléjában Rabatban hosszabbításban 1-0-ra múlta felül a házigazda Marokkó együttesét.

A finálé ugyanis kis híján káoszba fulladt, miután a rendes játékidő ráadásában a játékvezető tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok pedig levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után lehetett elvégezni a büntetőt: a torna gólkirálya, Brahim Díaz Panenka-féle pontrúgása a kapus kezében landolt, a hosszabbításban pedig Szenegál Pape Gueye találatával megnyerte a döntőt és 2021 után másodszor ülhetett fel a kontinens trónjára. Ám nem ez volt az egyetlen botrány a fináléban, többek között a rendőrök és a szenegáli szurkolók között verekedés tört ki, majd a pályára való visszatérés után a marokkóiak közül a BL-győztes Asraf Hakimi Édouard Mendy törölközőjét, egy csapattársa pedig a szenegáli kapus kulacsát akarta elvenni.