Origo
Nem tud megállni. Az Európa-bajnok magyar úszó, Jakabos Zsuzsanna továbbra is fáradhatatlan, legalábbis az internet világában egészen biztosan. A 36 éves szexi sportolónő ezúttal ismét egy különleges videóval lepte meg a rajongóit a közösségi oldalán.

A gyönyörű olimpikon, Jakabos Zsuzsanna 36 évesen is igen aktív, ha nem a medencében van, akkor sem tétlenkedik.

Jakabos Zsuzsanna edzésire érdemes odafigyelni
Jakabos Zsuzsanna edzésire érdemes odafigyelni
Fotó: Jakabos Zsuzsanna/Instagram

Jakabos Zsuzsanna a tengerparton hódít

Az úszónő ezúttal a rajongóinak kedveskedett az Instagram-oldalán, méghozzá nem is akármilyen videóval.

 Jakabos éppen a tengerparton fut, mintha csak a híres Baywatch című sorozatból lépett volna elő.

Nem is csoda, ha a követői meg vannak tőle őrülve. A számtalan lájk mellett sok hozzászólás is érkezett, többek között: 

Te vagy a legszebb dolog az univerzumban"; „Teljes lelkemből szeretlek", vagy éppen „Gyönyörű hercegnő". 

