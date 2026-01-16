Nem tud megállni. Az Európa-bajnok magyar úszó, Jakabos Zsuzsanna továbbra is fáradhatatlan, legalábbis az internet világában egészen biztosan. A 36 éves szexi sportolónő ezúttal ismét egy különleges videóval lepte meg a rajongóit a közösségi oldalán.
A gyönyörű olimpikon, Jakabos Zsuzsanna 36 évesen is igen aktív, ha nem a medencében van, akkor sem tétlenkedik.
Jakabos Zsuzsanna a tengerparton hódít
Az úszónő ezúttal a rajongóinak kedveskedett az Instagram-oldalán, méghozzá nem is akármilyen videóval.
Jakabos éppen a tengerparton fut, mintha csak a híres Baywatch című sorozatból lépett volna elő.
Nem is csoda, ha a követői meg vannak tőle őrülve. A számtalan lájk mellett sok hozzászólás is érkezett, többek között:
Te vagy a legszebb dolog az univerzumban"; „Teljes lelkemből szeretlek", vagy éppen „Gyönyörű hercegnő".
