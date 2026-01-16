A gyönyörű olimpikon, Jakabos Zsuzsanna 36 évesen is igen aktív, ha nem a medencében van, akkor sem tétlenkedik.

Jakabos Zsuzsanna edzésire érdemes odafigyelni

Fotó: Jakabos Zsuzsanna/Instagram

Jakabos Zsuzsanna a tengerparton hódít

Az úszónő ezúttal a rajongóinak kedveskedett az Instagram-oldalán, méghozzá nem is akármilyen videóval.

Jakabos éppen a tengerparton fut, mintha csak a híres Baywatch című sorozatból lépett volna elő.

Nem is csoda, ha a követői meg vannak tőle őrülve. A számtalan lájk mellett sok hozzászólás is érkezett, többek között: