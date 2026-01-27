A gyönyörű olimpikon, Jakabos Zsuzsanna 36 évesen is igen aktív, ha nem a medencében van, akkor sem tétlenkedik. Most éppen a levegőben bizonyított.

Jakabos Zsuzsanna elképesztő formában van

Fotó: Jakabos Zsuzsanna/Instagram

Jakabos Zsuzsanna a levegőben nyűgözte le a rajongóit

Az úszónő ezúttal is a rajongóinak kedveskedett az Instagram-oldalán, méghozzá nem is akármilyen videóval.

Hétfői majom újra itt van

- írta a bejegyzés mellé, amelyen épp légtornászik.

Nem is meglepő, ha a követői el vannak tőle ájulva, a számtalan lájk mellett sok hozzászólás is érkezett,