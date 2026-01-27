Live
Rendkívüli

Kiszivárgott: Trumpnak komoly feltételei vannak Ukrajnát illetően

Ezt látnia kell!

Riasztottak a tudósok: ketté fog szakadni az egyik kontinens

Nem tud leállni az elképesztő videókkal. Az Európa-bajnok magyar úszó, Jakabos Zsuzsanna továbbra is fáradhatatlan, legalábbis az internet világában egészen biztosan. A 36 éves szexi sportolónő ezúttal ismét egy különleges videóval lepte meg a rajongóit a közösségi oldalán: úszóból légtornász lett.

A gyönyörű olimpikon, Jakabos Zsuzsanna 36 évesen is igen aktív, ha nem a medencében van, akkor sem tétlenkedik. Most éppen a levegőben bizonyított.

Jakabos Zsuzsanna mindig elképesztő formában van
Jakabos Zsuzsanna elképesztő formában van
Fotó: Jakabos Zsuzsanna/Instagram

Jakabos Zsuzsanna a levegőben nyűgözte le a rajongóit

Az úszónő ezúttal is a rajongóinak kedveskedett az Instagram-oldalán, méghozzá nem is akármilyen videóval.

Hétfői majom újra itt van

 - írta a bejegyzés mellé, amelyen épp légtornászik.

Nem is meglepő, ha a követői el vannak tőle ájulva, a számtalan lájk mellett sok hozzászólás is érkezett, 

mint például a „Fenomenális előadás a királynőtől", vagy éppen „Te vagy a legszebb dolog az univerzumban."

