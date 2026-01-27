Nem tud leállni az elképesztő videókkal. Az Európa-bajnok magyar úszó, Jakabos Zsuzsanna továbbra is fáradhatatlan, legalábbis az internet világában egészen biztosan. A 36 éves szexi sportolónő ezúttal ismét egy különleges videóval lepte meg a rajongóit a közösségi oldalán: úszóból légtornász lett.
A gyönyörű olimpikon, Jakabos Zsuzsanna 36 évesen is igen aktív, ha nem a medencében van, akkor sem tétlenkedik. Most éppen a levegőben bizonyított.
Jakabos Zsuzsanna a levegőben nyűgözte le a rajongóit
Az úszónő ezúttal is a rajongóinak kedveskedett az Instagram-oldalán, méghozzá nem is akármilyen videóval.
Hétfői majom újra itt van
- írta a bejegyzés mellé, amelyen épp légtornászik.
Nem is meglepő, ha a követői el vannak tőle ájulva, a számtalan lájk mellett sok hozzászólás is érkezett,
mint például a „Fenomenális előadás a királynőtől", vagy éppen „Te vagy a legszebb dolog az univerzumban."
