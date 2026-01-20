A 2024 végén visszavonult olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszónő népszerűsége töretlen. Telegdy-Kapás Boglárka ennek megfelelően továbbra sem hagyja cserben a rajongóit, a napokban például a 2016-os év legjobb képei közül válogatott.
Telegdy-Kapás Boglárka az uszodában is gyakran megfordul, s vannak tervei szeretett sportágában, de megnyitotta a Telegdy Ádám közös, Csupor névre keresztelt kávézóját is.
Kapás Boglárka elképesztő emlékei
Ott kellett volna lenni. Ha csak fele olyan jó lesz a 2026 mint a 2016 volt, akkor nem aggódom
– írta a közösségi oldalára feltöltött fotók mellé Kapás Boglárka. A korábbi úszó nem akármilyen tíz évvel ezelőtti fotókat halászott elő, többek között a Rióban 800 méter gyorson szerzett olimpiai bronzérmes emlék is szerepel benne.
A bejegyzést már közel hatezren kedvelték, és sok dicsérő hozzászólás is érkezett, többek között:
„A legszerethetőbb és az egyik legsikeresebb sportoló hölgy kis országunkban", vagy éppen a „Legszebb vagy".
