Telegdy-Kapás Boglárka az uszodában is gyakran megfordul, s vannak tervei szeretett sportágában, de megnyitotta a Telegdy Ádám közös, Csupor névre keresztelt kávézóját is.

Kapás Boglárka az olimpiai bronzéremmel a nyakában

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Kapás Boglárka elképesztő emlékei

Ott kellett volna lenni. Ha csak fele olyan jó lesz a 2026 mint a 2016 volt, akkor nem aggódom

– írta a közösségi oldalára feltöltött fotók mellé Kapás Boglárka. A korábbi úszó nem akármilyen tíz évvel ezelőtti fotókat halászott elő, többek között a Rióban 800 méter gyorson szerzett olimpiai bronzérmes emlék is szerepel benne.

A bejegyzést már közel hatezren kedvelték, és sok dicsérő hozzászólás is érkezett, többek között:

„A legszerethetőbb és az egyik legsikeresebb sportoló hölgy kis országunkban", vagy éppen a „Legszebb vagy".