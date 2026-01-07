Az Európa-bajnok, háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok, junior világ- és Európa-bajnok magyar úszónő újra meglepte a rajongóit. Az olimpikon Késely Ajna ugyanis új frizurával kezdte az új évet.
A klasszis magyar úszónő, Késely Ajna gyakran osztja meg az életének fontos pillanatait a követőivel.
Milyen frizurát készíttetett magának Késely Ajna?
Új év, új haj, új én
– írta az Instagram-oldalára feltöltött videó mellé a klasszis úszónő. A videóból kiderült, hogy nagyon izgult, mivel még soha életében nem volt frufruja.
Azonnal érkeztek a kommentek, még Kapás Boglárka is hozzászólt a bejegyzéshez, neki is tetszett a végeredmény: „Nagyon jó". De nem a korábbi úszónó volt az egyetlen, akinek tetszett az új hajviselet, a rajongók nem győzték dicsérni.
Neked hogy tetszik?
