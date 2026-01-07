A klasszis magyar úszónő, Késely Ajna gyakran osztja meg az életének fontos pillanatait a követőivel.

Késely Ajna, a gyönyörű magyar úszónő

Fotó: Késely Ajna/Instagram

Milyen frizurát készíttetett magának Késely Ajna?

Új év, új haj, új én

– írta az Instagram-oldalára feltöltött videó mellé a klasszis úszónő. A videóból kiderült, hogy nagyon izgult, mivel még soha életében nem volt frufruja.

Azonnal érkeztek a kommentek, még Kapás Boglárka is hozzászólt a bejegyzéshez, neki is tetszett a végeredmény: „Nagyon jó". De nem a korábbi úszónó volt az egyetlen, akinek tetszett az új hajviselet, a rajongók nem győzték dicsérni.

Neked hogy tetszik?