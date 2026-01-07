Live
Az Európa-bajnok, háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok, junior világ- és Európa-bajnok magyar úszónő újra meglepte a rajongóit. Az olimpikon Késely Ajna ugyanis új frizurával kezdte az új évet.

A klasszis magyar úszónő, Késely Ajna gyakran osztja meg az életének fontos pillanatait a követőivel.

Késely Ajna, a gyönyörű magyar úszónő
Késely Ajna, a gyönyörű magyar úszónő 
Fotó: Késely Ajna/Instagram

Milyen frizurát készíttetett magának Késely Ajna?

Új év, új haj, új én

 – írta az Instagram-oldalára feltöltött videó mellé a klasszis úszónő. A videóból kiderült, hogy nagyon izgult, mivel még soha életében nem volt frufruja.

Azonnal érkeztek a kommentek, még Kapás Boglárka is hozzászólt a bejegyzéshez, neki is tetszett a végeredmény: „Nagyon jó". De nem a korábbi úszónó volt az egyetlen, akinek tetszett az új hajviselet, a rajongók nem győzték dicsérni.

Neked hogy tetszik?

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Önnek hogy tetszik Késely Ajna új frizurája?

Szívszorító jelenet: keservesen zokogott a bronzérmes magyar úszónő – videó
„Ez volt a cseresznye a habon” – Késely Ajna parádézott a rövidpályás úszó Eb-n
Késely Ajna üzent az őt kritizáló "kanapékirályoknak"

 

 

 

 

