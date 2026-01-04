Live
Visszatekintő cikksorozatunk utolsó részéhez érkeztünk: az igencsak mozgalmas decemberi hónaphoz. Az év tizenkettedik hónapjában olvasóinkat elképesztően lázba hozta a november 26. és december 14. között, Hollandiában és Németországban rendezett női kézi-vb, amelyen a magyar válogatott végül a hetedik helyen zárt. Mutatjuk, melyek voltak december legolvasottabb sporthírei az Origo Sporton.

Teljes sokkban a sztárcsapat kézisei a vb-kiesés után” – írtuk december 6-án, miután a montenegrói válogatott 33-17-re lemosta Szerbiát a holland-német közös rendezésű női kézi-vb középdöntőjének utolsó fordulójában. Ezzel a szerbek lemaradtak a továbbjutásról, olvasóink pedig a cikkből megtudhatták, miként vált drámai kudarcba déli szomszédunk vb-szereplése. Szerbia ugyanis már a Feröer-szigetek elleni 31-31-es döntetlennél olyan pontokat hullajtott el, amelyeknek később döntő jelentőségük lett. Ez az írás óriási fölénnyel lett a hónap legolvasottabb cikke, kissé minket is meglepve.

A kézi-vb eseményei voltak decemberben a legolvasottabbak Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség
A kézi-vb eseményei voltak decemberben a legolvasottabbak
Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A kézi-vb uralta a legolvasottabb cikkek toplistáját

A kézilabda-vb eredményei és történései igencsak felcsigázták az olvasókat, hiszen a 2-6. helyezett cikkeink is mind a világeseményhez kötődtek – egyetlen kivétellel.

A további sorrend:

De mi volt az egyetlen kivétel a top 6-ban? Olvasóink láthatóan decemberben sem tudtak még felocsúdni a Marco Rossi vezette válogatott vb-selejtezős kudarcából. Ennek köszönhetően nagyot futott, és a hónap negyedik helyén végzett az a cikkünk, amely arról szólt, kik lehettek volna Magyarország ellenfelei a világbajnokságon.

Úszókvóták a játékokra, Szoboszlai-Szalah posztharc

A hetedik helyre a „Kiderült: igaz a hír, ami az uszodákban terjedt” című írásunk futott be, amely részletesen bemutatta, hogy a World Aquatics döntése értelmében a világkupa-sorozatban is lehet majd úszásban kvótákat szerezni a 2028-as, Los Angeles-i olimpia medencés és nyílt vízi versenyeire.

Szoboszlai Dominik sem élete meccsét játszotta a Leeds United ellen
Szoboszlai Dominik körül egész évben forrt a levegő, a szurkolók minden mozdulatára kíváncsiak voltak
Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell

Szoboszlait hibáztatják a Szalah miatt kitört liverpooli botrányért” – írtuk december 9-én. A nyolcadik helyezett cikkünkben arról számoltunk be, hogy a CBS elemzése szerint Szoboszlai Dominik szerepe is közrejátszhatott Mohamed Szalah elégedetlenségében. Az egyiptomi sztár immár posztriválisként tekinthet a szinte minden pozícióban bevethető magyar játékosra. Szoboszlai a közelmúltban jobbszélsőként is lehetőséget kapott a Liverpoolban, és noha Arne Slot egyértelművé tette, hogy hosszú távon a pálya közepén számol a 25 éves futballistával, a jobb oldalon nyújtott teljesítménye háttérbe szoríthatta a korábban ott szereplő Szalahot.

Felkapott volt az a tudósításunk is, amelyben arról számoltunk be, hogy az 5-1-es vezetése után összeomlott a Manchester City – igaz, végül 5-4-re így is megnyerte a mérkőzést. Éppen befért a top 10-be a „Körözi a rendőrség a világbajnok magyar sportolót” című cikkünk is, amelyben részleteztük, hogy a hatóságok elfogatóparancsot adtak ki Káté Gyula ellen. A korábbi ökölvívót kábítószer-birtoklás miatt körözték.

Miért nem fért be a pornós sztori a top 10-be?

Természetesen sokakat érdekelt a címünkben is megemlített teniszezőnő története is.

France's Oceane Dodin hits a return against China's Zheng Qinwen during their women's singles match on day nine of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 22, 2024. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
Dodin új életet kezdett
Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

A világranglistán 818. helyen álló Océane Dodin ősszel azzal került a hírekbe, hogy mellnagyobbító műtétjéről beszélt, majd nemrég úgy döntött, az OnlyFans-oldalon is kipróbálja magát. A „Pornózásba kezdett a mellnagyobbításon átesett teniszezőnő” cím azonban már nem volt elég a top 10-hez: decemberben a kézilabda-világbajnokság mindent vitt.

