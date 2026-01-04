„Teljes sokkban a sztárcsapat kézisei a vb-kiesés után” – írtuk december 6-án, miután a montenegrói válogatott 33-17-re lemosta Szerbiát a holland-német közös rendezésű női kézi-vb középdöntőjének utolsó fordulójában. Ezzel a szerbek lemaradtak a továbbjutásról, olvasóink pedig a cikkből megtudhatták, miként vált drámai kudarcba déli szomszédunk vb-szereplése. Szerbia ugyanis már a Feröer-szigetek elleni 31-31-es döntetlennél olyan pontokat hullajtott el, amelyeknek később döntő jelentőségük lett. Ez az írás óriási fölénnyel lett a hónap legolvasottabb cikke, kissé minket is meglepve.

A kézi-vb eseményei voltak decemberben a legolvasottabbak

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A kézi-vb uralta a legolvasottabb cikkek toplistáját

A kézilabda-vb eredményei és történései igencsak felcsigázták az olvasókat, hiszen a 2-6. helyezett cikkeink is mind a világeseményhez kötődtek – egyetlen kivétellel.

A további sorrend:

De mi volt az egyetlen kivétel a top 6-ban? Olvasóink láthatóan decemberben sem tudtak még felocsúdni a Marco Rossi vezette válogatott vb-selejtezős kudarcából. Ennek köszönhetően nagyot futott, és a hónap negyedik helyén végzett az a cikkünk, amely arról szólt, kik lehettek volna Magyarország ellenfelei a világbajnokságon.

Úszókvóták a játékokra, Szoboszlai-Szalah posztharc

A hetedik helyre a „Kiderült: igaz a hír, ami az uszodákban terjedt” című írásunk futott be, amely részletesen bemutatta, hogy a World Aquatics döntése értelmében a világkupa-sorozatban is lehet majd úszásban kvótákat szerezni a 2028-as, Los Angeles-i olimpia medencés és nyílt vízi versenyeire.

Szoboszlai Dominik körül egész évben forrt a levegő, a szurkolók minden mozdulatára kíváncsiak voltak

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell

„Szoboszlait hibáztatják a Szalah miatt kitört liverpooli botrányért” – írtuk december 9-én. A nyolcadik helyezett cikkünkben arról számoltunk be, hogy a CBS elemzése szerint Szoboszlai Dominik szerepe is közrejátszhatott Mohamed Szalah elégedetlenségében. Az egyiptomi sztár immár posztriválisként tekinthet a szinte minden pozícióban bevethető magyar játékosra. Szoboszlai a közelmúltban jobbszélsőként is lehetőséget kapott a Liverpoolban, és noha Arne Slot egyértelművé tette, hogy hosszú távon a pálya közepén számol a 25 éves futballistával, a jobb oldalon nyújtott teljesítménye háttérbe szoríthatta a korábban ott szereplő Szalahot.