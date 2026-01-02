A 2019-es Bajnokok Ligája-döntőn a Liverpool 2-0-ra legyőzte a Tottenham Hotspur csapatát, de a mérkőzés mellett bizonyára arra is sokan emlékeznek, hogy az első félidőben egy lenge öltözetű szőke kebelcsoda berohant a pályára. Kinsey Wolanski óriási népszerűségre tett szert a merész akciója után, a közösségi médiában rengeteg rajongóval bővült a tábora. Az amerikai influenszert a hírhedt magánszáma előtt 300 ezren követték az Instagramon, ám nem sokkal később ez a szám 2 millióra emelkedett, ma pedig ott tart, hogy a népszerű platformon már 3,7 millióan őrülnek meg érte.

Kinsey Wolanski lenge öltözetben hívta fel magára a figyelmet a 2019-es BL-döntőn

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Mi történt Kinsey Wolanskival a BL-döntős botránya után?

63 ezer szurkoló és több millió TV-néző ismerhette meg azon a madridi éjszakán a nem túl szégyellős bombázót, aki azzal a céllal rohant be a pályára, hogy népszerűsítse volt barátja, Vitalij Zdoroveckij pornóoldalát. Az orosz internetes sztárt ekkorra már szinte a világ összes futballstadionjából kitiltották, legnagyobb botrányát a 2014-es Németország-Argentína vb-döntőn okozta, amikor berohant a pályára és meg akarta puszilni a németek hátvédjét, Benedikt Höwedest. Zdoroveckij a 2019-es BL-fináléra nem juthatott be, helyette inkább beküldte kedvesét, hogy reklámozza a „Vitaly Uncensored” oldalt.

Wolanskit a biztonságiak hamar kivezették, majd öt órát ült egy spanyol börtönben, ám a 15 perc hírnevet sikeresen meglovagolta,

az azóta eltelt hat évben az élete teljesen megváltozott.

Kinsey Wolanski hatalmas sztár lett a BL-döntős balhéja után

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A 29 éves szépség népszerűsége a BL-döntős balhéja után az egekbe emelkedett, emiatt feszültség alakult ki közte és youtuber barátja között, ami végül a szakításukhoz vezetett. „Vitalij remek srác. A legjobb barátok voltunk, és ugyanazt a karriert építgettük, így nagyon könnyen össze tudtuk hangolni a céljainkat.

De a műsorban csak egy sztár van. Amikor beindult a karrierem, az nagyon nehéz volt Vitalij számára,

mivel felborult az egyensúly. Furcsa és versengő légkör alakult ki közöttünk” – árulta el Wolanski a korábbi barátjával kapcsolatban, aki idén szorult helyzetbe került.