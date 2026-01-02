A 2019-es Bajnokok Ligája-döntőn a Liverpool 2-0-ra legyőzte a Tottenham Hotspur csapatát, de a mérkőzés mellett bizonyára arra is sokan emlékeznek, hogy az első félidőben egy lenge öltözetű szőke kebelcsoda berohant a pályára. Kinsey Wolanski óriási népszerűségre tett szert a merész akciója után, a közösségi médiában rengeteg rajongóval bővült a tábora. Az amerikai influenszert a hírhedt magánszáma előtt 300 ezren követték az Instagramon, ám nem sokkal később ez a szám 2 millióra emelkedett, ma pedig ott tart, hogy a népszerű platformon már 3,7 millióan őrülnek meg érte.
Mi történt Kinsey Wolanskival a BL-döntős botránya után?
63 ezer szurkoló és több millió TV-néző ismerhette meg azon a madridi éjszakán a nem túl szégyellős bombázót, aki azzal a céllal rohant be a pályára, hogy népszerűsítse volt barátja, Vitalij Zdoroveckij pornóoldalát. Az orosz internetes sztárt ekkorra már szinte a világ összes futballstadionjából kitiltották, legnagyobb botrányát a 2014-es Németország-Argentína vb-döntőn okozta, amikor berohant a pályára és meg akarta puszilni a németek hátvédjét, Benedikt Höwedest. Zdoroveckij a 2019-es BL-fináléra nem juthatott be, helyette inkább beküldte kedvesét, hogy reklámozza a „Vitaly Uncensored” oldalt.
Wolanskit a biztonságiak hamar kivezették, majd öt órát ült egy spanyol börtönben, ám a 15 perc hírnevet sikeresen meglovagolta,
az azóta eltelt hat évben az élete teljesen megváltozott.
A 29 éves szépség népszerűsége a BL-döntős balhéja után az egekbe emelkedett, emiatt feszültség alakult ki közte és youtuber barátja között, ami végül a szakításukhoz vezetett. „Vitalij remek srác. A legjobb barátok voltunk, és ugyanazt a karriert építgettük, így nagyon könnyen össze tudtuk hangolni a céljainkat.
De a műsorban csak egy sztár van. Amikor beindult a karrierem, az nagyon nehéz volt Vitalij számára,
mivel felborult az egyensúly. Furcsa és versengő légkör alakult ki közöttünk” – árulta el Wolanski a korábbi barátjával kapcsolatban, aki idén szorult helyzetbe került.
A 33 éves Zdoroveckij jelenleg őrizetben van a Fülöp-szigeteken, és büntetőjogi felelősségre vonás vár rá, mivel tavasszal egy élő közvetítés során botrányosan viselkedett. A vádak szerint helyi lakosokat és biztonsági őröket zaklatott, de még lopással is meggyanúsították.
Repülés, sport és OnlyFans – Kinsey Wolanski élete teljesen megváltozott
A Los Angeles-i influenszer valószínűleg azzal is rengeteg rajongót vonzana magához, ha csupán bikinis fotókat posztolna, de ő úgy döntött, hogy nemcsak a magamutogatással akar kitűnni a közösségi médiában. Wolanski ma már elmondhatja magáról, hogy képzett ejtőernyős és kettős minősítésű pilóta. Utóbbi azt jelenti, hogy forgószárnyas és merevszárnyas gépeket, tehát helikoptereket és repülőket is tud vezetni. 2020-ban még a bokáját is eltörte az egyik ejtőernyős kalandja során.
Nagyon szeles nap volt az ejtőernyőzés idején, és a leszálláskor 6 métert zuhantam egyenesen a bokámra”
– osztotta meg nem mindennapi élményét a követőivel Wolanski, aki immár 5 éve pilóta, és rendszeresen tölt fel repülős videókat a közösségi oldalára.
„A helikopterpilóta-engedély megszerzése volt életem egyik legnagyobb kihívása, de a legkifizetődőbb dolog is, amiben valaha részem volt.
112 órát repültem, mielőtt letettem volna a három záróvizsgámat. Egy intenzív írásbeli, egy földi szóbeli, végül a repülési, azaz gyakorlati vizsga volt a sorrend,
és ez az egész folyamat másfél évig tartott” – mondta a szexi nő, aki sok más hírességhez hasonlóan felnőtt tartalmakat kínáló OnlyFans-fiókkal is rendelkezik.
Wolanski jelenleg egy amerikai fitnesz-influenszerrel, Vince Santtel alkot egy párt, a férfi időnként feltűnik a dögös pilótanő különböző videóiban. A 29 éves szépségnek a repülés mellett a sport a másik nagy szenvedélye, leginkább NFL-témájú podcastokat vezet, de a UFC és a pankráció világa sem hagyja hidegen. A The Arena: Gridiron című műsorban a Buffalo Bills játékosa, James Cook, valamint a háromszoros NBA All-Star kosaras, Gilbert Arenas társaságában elemzi az NFL történéseit.
A 2019-es BL-döntőben előadott mutatványát megelőzően Wolanski már szerepelt a Sports Illustrated és a Maxim magazinokban, de egyértelműen látszik, mekkora fellendülést hozott számára a hirtelen jött hírnév.
Miután kiszabadultam a börtönből, az Instagramon a követőim száma 300 ezerről több mint kétmillióra nőtt. Az ilyen népszerűséget nem lehet megvásárolni.
Hirtelen világszerte híres lettem, és özönlöttek az állásajánlatok. Nem hiszem, hogy bárkinek is ártottam volna, csak egy kis móka volt” – utalt vissza az ominózus esetre Wolanski.
A csinos szőke bombázó a Liverpool történetének egyik legfontosabb mérkőzésén vált ismertté, azóta milliók rajonganak érte. Kinsey Wolanski sztorija egy modern kori tündérmese, amely minden bizonnyal példát állíthat az olyan fiatalok számára, akik azon törik a fejüket, miképpen válhatnak sikeres influenszerré.
