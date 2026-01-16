Jannik Sinner szexi barátnője a francia Alpokban töltődik fel, miközben párja az Australian Openre készül. A dögös Laila Hasanovic kapva az alkalmon, meg is osztott magáról néhány olyan fotót, amivel sikerült az őrületbe kergetnie a rajongóit.

A szexi Laila Hasanovic tudja, mi kell a rajongóknak

Fotó: DANIELE CIFALA / NurPhoto

Laila Hasanovic merész képekkel jelentkezett a francia Alpokból

Az olasz teniszező gyönyörű barátnője az egyik képen fehérneműben pózol az ágyon, a másik pikáns fotóján pedig a masszázságyon látható, testét csupán egy fehér törölköző borítja. Ezen a képen melltartó sincs rajta, és ugyan a keblei nem látszanak, a követőit így is megőrjítette vele.

Egy csendes pihenés a francia Alpokban”

– írta az Instagram-oldalán közzétett poszt mellé a 25 éves dán modell. Hasanovic rajongói szerelmes kommentekkel lepték el a bejegyzést, fotóival osztatlan sikert aratott.

Laila Hasanovic sejtelmes fotója felrobbantotta az internetet

Fotó: instagram.com/lailahasanovic/

Laila Hasanovic neve nem ismeretlen a sportvilágban: a szőke bombázó korábban az egykori F1-es pilóta, Mick Schumacher barátnője volt. A dán szépség körülbelül három évig járt együtt Michael Schumacher fiával, a tavalyi év elején azonban szakítottak. A Miss Universe szépségversenyen döntős modell egy ideje már Sinner barátnője, a pár 2025 végén nyilvánosan is felvállta a kapcsolatot.

