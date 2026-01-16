Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Háború

A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

Link másolása
Vágólapra másolva!
A világranglista második helyén álló Jannik Sinner szexi barátnője a francia Alpokban tölti téli szabadságát. A dögös Laila Hasanovic a közösségi oldalán exkluzív fotókat osztott meg magáról, képsorozatával sikerült alaposan lenyűgözni a rajongóit.

Jannik Sinner szexi barátnője a francia Alpokban töltődik fel, miközben párja az Australian Openre készül. A dögös Laila Hasanovic kapva az alkalmon, meg is osztott magáról néhány olyan fotót, amivel sikerült az őrületbe kergetnie a rajongóit.

A szexi Laila Hasanovic tudja, mi kell a rajongóknak
A szexi Laila Hasanovic tudja, mi kell a rajongóknak
Fotó: DANIELE CIFALA / NurPhoto

Laila Hasanovic merész képekkel jelentkezett a francia Alpokból

Az olasz teniszező gyönyörű barátnője az egyik képen fehérneműben pózol az ágyon, a másik pikáns fotóján pedig a masszázságyon látható, testét csupán egy fehér törölköző borítja. Ezen a képen melltartó sincs rajta, és ugyan a keblei nem látszanak, a követőit így is megőrjítette vele. 

Egy csendes pihenés a francia Alpokban” 

– írta az Instagram-oldalán közzétett poszt mellé a 25 éves dán modell. Hasanovic rajongói szerelmes kommentekkel lepték el a bejegyzést, fotóival osztatlan sikert aratott.

Laila Hasanovic sejtelmes fotója felrobbantotta az internetet
Fotó: instagram.com/lailahasanovic/

Laila Hasanovic neve nem ismeretlen a sportvilágban: a szőke bombázó korábban az egykori F1-es pilóta, Mick Schumacher barátnője volt. A dán szépség körülbelül három évig járt együtt Michael Schumacher fiával, a tavalyi év elején azonban szakítottak. A Miss Universe szépségversenyen döntős modell egy ideje már Sinner barátnője, a pár 2025 végén nyilvánosan is felvállta a kapcsolatot.

További szexi fotók a csodaszép Laila Hasanovicról:

Galéria: Laila Hasanovic, a párductestű fehérneműmodell
1/18
Laila Hasanovic 2019-ben döntős volt a dániai Miss Universe versenyen

Kapcsolódó cikkek

Vetkőzésre cserélte a teniszt: falatnyi bikiniben csábít a szuperszexi wimbledoni döntős – galéria
A dögös világelső csábító retró dresszben hódít az idei Australian Openen – fotó
A spanyol teniszező szexi idomai mindenkit letaglóznak – fotók

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!