Januárban a „2016-os trend” hódít az interneten, az egy évtizede történt események, érdekességek újra a figyelem középpontjába kerülnek. Számos híresség és sportoló csatlakozott a kezdeményezéshez, köztük a legendás amerikai síelő, Lindsey Vonn is, aki ennek kapcsán egy olyan fotót osztott meg magáról, amivel az őrületbe kergette a rajongóit.

Lindsey Vonn elvarázsolta a rajongóit

Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lindsey Vonn 10 éve sokkolta a rajongóit

Az olimpiai bajnok klasszis az Instagram-oldalán egy 10 fotóból álló sorozatot osztott meg, amelyek 2016-os kalandjaiból mutattak be néhány pillanatot. A rajongók azonban különösen az első képre figyelték fel, amelyet a Sports Illustrated magazin fotózása során készítettek Saint Vincent és a Grenadine-szigeteknél.

A fotózás során Vonn meztelenül pózolt a parton, csak egy testre festett fürdőruha takarta a bájait.

A 41 éves amerikai szépség a gyűjteményében egy videót is megosztott, amelyen teljes testfestéssel látható, amint éppen húzódzkodik. A rajongók természetesen imádták a visszaemlékezést, a bejegyzést pillanatok alatt rengeteg lájk és szerelmes hozzászólás lepte el.

Lindsey Vonn 2016-os fotója újra reflektorfénybe került

Fotó: instagram.com/lindseyvonn/

Az 1984-es születésű Lindsey Vonn pályafutása során három olimpiai érmet gyűjtött: 2010-ben aranyat nyert lesiklásban és bronzot szuper-óriásműlesiklásban, aztán 2018-ban Phjongcshangban szintén harmadik volt lesiklásban. Világbajnokságokon összesen nyolc érmet szerzett, 82 világkupa-futamgyőzelme pedig sokáig rekord volt a női szakágban. A legendás síelő 2024 végén hosszú kihagyás után tért vissza, tavaly decemberben pedig nyolc év eltetével nyert újra versenyt.