Tavaly októberben derült ki, hogy az FTC támadójának, Lisztes Krisztiánnak egy szexi modell rabolta el a szívét. Érdekesség, hogy a focista korábban egy csinos tornásznővel, Székely Zójával alkotott egy párt.

Lisztes Krisztiánra újra rátalált a szerelem

Fotó: Lisztes Krisztián/Instagram

Lisztes Krisztián újra boldog?

A gyönyörű modell és influenszer,

Jócsák Bea és a focista a Maldív-szigeteken nyaraltak, erről pedig mindketten több fotót is megosztottak az Instagram-oldalukon.

A Frankfurttól kölcsönvett

Fradi-játékos inkább az élményeket emelte ki a fotókon, míg a szexi párja a gyönyörű alakját mutogatta a rajongóinak. Bár a sok sérülés miatt Lisztes nem jó évet zárt 2025-ben, a pályán kívül mégis nagyon boldog lehet.

Jócsák Bea a közösségi médiában nem ismeretlen név: modellként és influenszerként már most több ezer követőt tudhat magáénak, és posztjaiból kiderül, hogy a stílus és az önbizalom nála alap. Elegáns, mégis vagány kisugárzásával tökéletesen passzol a Fradi sztárjához – sokak szerint igazi álompár a két fiatal.