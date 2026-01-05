Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elképesztő kijelentést tett Trump: újabb térség elfoglalását tervezi

Ezt tudnia kell!

Megfagyott a levegő az ATV stúdiójában – ezt mondta a Tisza Párt tanácsadója

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem akárhol pihente ki a fáradalmakat a Ferencváros focistája. A Fradi jelenleg sérüléssel bajlódó fiatal támadója, Lisztes Krisztián és modell párja, Jócsák Bea ugyanis a Maldív-szigeteken nyaralt, erről pedig több fotót meg is osztottak a követőikkel.

Tavaly októberben derült ki, hogy az FTC támadójának, Lisztes Krisztiánnak egy szexi modell rabolta el a szívét. Érdekesség, hogy a focista korábban egy csinos tornásznővel, Székely Zójával alkotott egy párt.

Lisztes Krisztiánra újra rátalált a szerelem
Lisztes Krisztiánra újra rátalált a szerelem 
Fotó: Lisztes Krisztián/Instagram

Lisztes Krisztián újra boldog?

A gyönyörű modell és influenszer,

 Jócsák Bea és a focista a Maldív-szigeteken nyaraltak, erről pedig mindketten több fotót is megosztottak az Instagram-oldalukon.

A Frankfurttól kölcsönvett

Fradi-játékos inkább az élményeket emelte ki a fotókon, míg a szexi párja a gyönyörű alakját mutogatta a rajongóinak. Bár a sok sérülés miatt Lisztes nem jó évet zárt 2025-ben, a pályán kívül mégis nagyon boldog lehet.

Jócsák Bea a közösségi médiában nem ismeretlen név: modellként és influenszerként már most több ezer követőt tudhat magáénak, és posztjaiból kiderül, hogy a stílus és az önbizalom nála alap. Elegáns, mégis vagány kisugárzásával tökéletesen passzol a Fradi sztárjához – sokak szerint igazi álompár a két fiatal.

A Fradi után a válogatottba is visszatér Lisztes Krisztián
Másfél év után szerzett gólt Lisztes Krisztián, majd újra megsérült – videó
Őszinte véleményt mondott Lisztes Krisztiánról a nemzeti csapat edzője

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!