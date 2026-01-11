Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Baklövés

Visszafelé sült el Magyar Péter támadása – saját kezűleg erősítette a Fidesz kampányát

Időjárás

Elszabadult a tél pokla – hófúvás, ónos eső és -20 fok bénítja meg az országot

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem szokványos történet derült ki az FA-kupában csodát tevő Macclesfield egyik futballistájáról. Az angol hatodik ligás klub kiejtette a címvédő Crystal Palace-t, ami a kupasorozat történetének egyik legnagyobb meglepetése. Tom Clare, a Macclesfield csatára azonban már előtte is híres volt Angliában – igaz, nem futballistaként, hanem a Love Island című valóságshow nyertesként.

Mint beszámoltunk róla, a hatodosztályú Macclesfield sokkolta Angliát azzal, hogy 2-1-re legyőzte és ezzel kiejtette a Premier League-ben szereplő Crystal Palace csapatát az FA-kupából, amely ráadásul a sorozat címvédőjeként bukott el.

A Macclesfield szurkolói hősként ünnepelték a csapat csodatevő játékosait az FA-kupában
A Macclesfield szurkolói hősként ünnepelték a csapat csodatevő játékosait az FA-kupában
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Ezután az első hírek még Wayne Rooney miatt szóltak a Macclesfieldről, hiszen a Manchester United legendás csatárának az öccse, John Rooney irányítja edzőként a hatodik ligás, csodatevő csapatot. De hamar a középpontba került Tom Clare is, az együttes 26 éves csatára, noha ő pályára sem lépett a Crystal Palace ellen.

Ugyanakkor Tom Clare a Macclesfield leghíresebb tagja, akinek az Instagramon 826 ezer követője van. Ez a szám sok profi futballistának sem jön össze, csak a topklubok sztárjainak, de a jó öreg Tom nem is a focival érte el ezt az ismertséget, hanem a celebkedéssel.

A Macclesfield leghíresebb focistája a Love Island nyertese volt

Még 2023-ban januárjában az idény közepén engedélyt kapott a klubjáról, hogy távozzon, és szerepeljen a Love Island című valósághsow kilencedik évadában. Tom ebben a harmadik helyen végzett akkori barátnőjével, Samie Elishivel együtt, akivel hetekkel az Egyesült Királyságba való visszatérésük után szakítottak.

Pedig a The Sun szerint a Love Island történetének legszexibb jelenete fűződött a nevükhöz, amikor Samie szexi fehérneműben az ágyhoz bilincselte Tomot.

Egy évvel később a Macclesfield futballistája már megnyerte a Love Island: All Stars első évadát az új barátnőjével, Molly Smith-szel együtt, akivel 18 hónappal később Dubajban ünnepelték eljegyzésüket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!