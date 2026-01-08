A Manchester City portugál válogatott hátvédje, Rúben Dias sokáig titokban randevúzott a gyönyörű bombázóval, ám 2025 tavaszán már nem titkolta, hogy a Love Island valóságshow szemrevaló műsorvezetője, Maya Jama az újdonsült barátnője.

Rúben Dias és csodaszép barátnője, Maya Jama

Fotó: heatworld.com

Maya Jama megőrjíti a rajongóit

A 31 éves szépség a népszerű párkereső valóságshow-nak köszönhetően beutazta már az egész világot, és nemrég tájékoztatta követőit, hogy a dél-afrikai Fokvárosba repül, ahol a műsor All Stars kiadásának forgatásán vesz részt.

Gyönyörűen zártam az évet, szeretet, boldogság és béke vett körül. Indulok Dél-Afrikába, és visszatérek a munkához,

a napsütéshez és az egészséges kerékpározáshoz. Nagyon izgatott vagyok és készen állok” – posztolta a dögös bombázó, aki az egyik szexi fotójához csak annyit írt: kiolvasztás. A rajongóknak a kép láttán több sem kellett, azonnal kedvelésekkel és szerelmes hozzászólásokkal bombázták Maya Jamát.

Rúben Dias csodaszép barátnője népszerű műsorvezetőnek számít Nagy-Britanniában, emellett DJ-ként és modellként is ismert. Maya Jama 2012 óta szerepel a médiában, a 2014-es foci-vb idején a tornával kapcsolatos műsorban tevékenykedett, és a BBC-nél is szerepet kapott már több produkcióban. A 31 éves bombázó a közösségi médiában is rendkívül aktív, 3,2 milliós rajongótáborát rendszeresen kényezteti bikinis képekkel.