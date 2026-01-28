A Cesena városából származó hatalmas mellű játékvezetőnő, Giuliana Vigile már három éve működik közre az olasz futballpályákon, és a Gazzetta dello Sport szerint minden mérkőzésén magas értékelést kapott az Olasz Játékvezetői Szövetség (AIA) szakembereitől. Korrekt munkájával, fegyelmezett fellépésével és profizmusával gyorsan kivívta a szakma elismerését.

A csodás mellű olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile

Fotó: Giuliana Vigile/Instagram

Meghódította a világot a hatalmas mellű Giuliana Vigile

Giuliana azonban nemcsak a pályán vált ismertté. Több mint 100 ezer Instagram-követő figyeli, ahogy megosztja mindennapjait, edzéseit és utazásait. Profilját

A nyomás kiváltság”

mottó díszíti, ami jól tükrözi hozzáállását mind a sporthoz, mind a karrierhez.

A fiatal játékvezető a Bolognai Egyetemen tanult nemzetközi és diplomáciai tudományokat, miközben modellként és influenszerként is aktív. Fényképei gyakran mutatják őt elegáns ruhákban, tengerparti helyszíneken vagy exkluzív éttermekben.

Nem csoda, hogy ahol Giuliana feltűnik a partvonal mellett, ott feltűnően több néző gyűlik össze, mint korábban.

Ha karrierje ilyen ütemben halad a jövőben is, könnyen lehet, hogy Giuliana Vigile néhány éven belül már a Serie A pályáin is feltűnik.

