Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Meghalt Voith Ági

Ezt látnia kell!

Ónos eső, majd havazás jön, újra nagyobb lehűlés érkezik

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olasz labdarúgás alsóbb osztályai mostanában a szokásosnál is több figyelmet kapnak – méghozzá nem elsősorban a pályán nyújtott teljesítmény miatt, hanem egy különleges személynek köszönhetően. A 23 éves Giuliana Vigile, az olasz Serie D és az ötödosztályú Eccellenza hatalmas mellű partjelzője egyre nagyobb népszerűségnek örvend mind a stadionokban, mind a közösségi médiában.

A Cesena városából származó hatalmas mellű játékvezetőnő, Giuliana Vigile már három éve működik közre az olasz futballpályákon, és a Gazzetta dello Sport szerint minden mérkőzésén magas értékelést kapott az Olasz Játékvezetői Szövetség (AIA) szakembereitől. Korrekt munkájával, fegyelmezett fellépésével és profizmusával gyorsan kivívta a szakma elismerését.

A csodás mellű olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A csodás mellű olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
Fotó: Giuliana Vigile/Instagram

Meghódította a világot a hatalmas mellű Giuliana Vigile

Giuliana azonban nemcsak a pályán vált ismertté. Több mint 100 ezer Instagram-követő figyeli, ahogy megosztja mindennapjait, edzéseit és utazásait. Profilját 

A nyomás kiváltság” 

mottó díszíti, ami jól tükrözi hozzáállását mind a sporthoz, mind a karrierhez.

A fiatal játékvezető a Bolognai Egyetemen tanult nemzetközi és diplomáciai tudományokat, miközben modellként és influenszerként is aktív. Fényképei gyakran mutatják őt elegáns ruhákban, tengerparti helyszíneken vagy exkluzív éttermekben.

Nem csoda, hogy ahol Giuliana feltűnik a partvonal mellett, ott feltűnően több néző gyűlik össze, mint korábban.

Ha karrierje ilyen ütemben halad a jövőben is, könnyen lehet, hogy Giuliana Vigile néhány éven belül már a Serie A pályáin is feltűnik.

Íme, Giuliana Vigile legszexibb fotói:

A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
Galéria: Képtelenség levenni a szemeket a csodás mellű olasz bírónőről
1/24
A hihetetlenül szexi olasz partjelzőnő, Giuliana Vigile
Messit is elhomályosítja a világ legszexibb játékvezetőnője – a pályán és az Instagramon is tarol!
A dögös játékvezetőnőt meccs közben is ajánlatokkal bombázták a focisták – galéria

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!