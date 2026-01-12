A 36 éves sztár, Michael van Gerwen a Brabanthallenben rendezett eseményen tűnt fel, ahol a DJ-pultnál a neves holland lemezlovasok, Fantasm és Klofama társaságában látták a háromszoros dartsvilágbajnokot.

Michael van Gerwen végre kicsit felszabadultan bulizhatott

Fotó: HENNING KAISER / DPA

Michael van Gerwen elképesztő nagyot bulizott

A videókon a „Mighty Mike”, azaz Hatalmas Mike becenévre hallgató dartos

ritmusosan rázza az öklét és táncol, miközben több ezer rajongó tombol a tánctéren.

A holland klasszisnak nem véletlenül esett jól a kikapcsolódás: 2025 „élete legnehezebb évének” bizonyult számára. Tavaly elvált feleségétől, Daphne Goverstől, aki azóta már új párjával vár gyermeket – alig kilenc hónappal a szakítás után.

Video | Michael van Gerwen gaat los op podium technofeest https://t.co/9ptBjJwrej — NU.nl (@NUnl) January 11, 2026

Szakmailag sem alakult fényesen a szezon: Van Gerwen a dartsvilágbajnokság nyolcaddöntőjében 4–1-re kikapott Gary Andersontól, így korán búcsúzott a tornától.

A rajongók örömmel fogadták, hogy a háromszoros világbajnok végre felszabadultan szórakozik. Egyikük az X-en így fogalmazott: „Úgy tűnik, mintha egy téli csodavilágban táncolna.” Egy másik hozzászóló tréfásan megjegyezte:

Ez csak egy átlagos esküvői tánc Hollandiában.

Van Gerwen azonban nem pihen sokáig: január 15-én már a bahreini Darts Mastersen lép színpadra, amely a 2026-os World Series of Darts első állomása. A holland sztár címvédőként érkezik a tornára, miután tavaly hazai pályán 11–7-re legyőzte Luke Littlert a döntőben. Egy héttel később a Szaúd-Arábia Masters következik számára.