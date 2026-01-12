Live
Még a rajongói is megőrültek a videó láttán. A darts világának egyik legnagyobb alakja, a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen a hétvégén új oldalát mutatta meg rajongóinak: a világbajnoki búcsúja után egy techno fesztiválon bulizott önfeledten a hollandiai Den Boschban.

A 36 éves sztár, Michael van Gerwen a Brabanthallenben rendezett eseményen tűnt fel, ahol a DJ-pultnál a neves holland lemezlovasok, Fantasm és Klofama társaságában látták a háromszoros dartsvilágbajnokot.

Michael van Gerwen végre kicsit felszabadultan bulizhatott
Michael van Gerwen végre kicsit felszabadultan bulizhatott
Fotó: HENNING KAISER / DPA

Michael van Gerwen elképesztő nagyot bulizott

A videókon a „Mighty Mike”, azaz Hatalmas Mike becenévre hallgató dartos 

ritmusosan rázza az öklét és táncol, miközben több ezer rajongó tombol a tánctéren.  

A holland klasszisnak nem véletlenül esett jól a kikapcsolódás: 2025 „élete legnehezebb évének” bizonyult számára. Tavaly elvált feleségétől, Daphne Goverstől, aki azóta már új párjával vár gyermeket – alig kilenc hónappal a szakítás után.  

Szakmailag sem alakult fényesen a szezon: Van Gerwen a dartsvilágbajnokság nyolcaddöntőjében 4–1-re kikapott Gary Andersontól, így korán búcsúzott a tornától.  

A rajongók örömmel fogadták, hogy a háromszoros világbajnok végre felszabadultan szórakozik. Egyikük az X-en így fogalmazott: „Úgy tűnik, mintha egy téli csodavilágban táncolna.” Egy másik hozzászóló tréfásan megjegyezte: 

Ez csak egy átlagos esküvői tánc Hollandiában.

Van Gerwen azonban nem pihen sokáig: január 15-én már a bahreini Darts Mastersen lép színpadra, amely a 2026-os World Series of Darts első állomása. A holland sztár címvédőként érkezik a tornára, miután tavaly hazai pályán 11–7-re legyőzte Luke Littlert a döntőben. Egy héttel később a Szaúd-Arábia Masters következik számára.  

