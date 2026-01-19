Nem elég, hogy Fucsovics Márton kiváló játékkal továbbjutott az Australian Openen, a helyszínen számíthat a legfőbb támaszára, a dögös feleségére, Molnár Ninire.

Molnár Nini és Fucsovics Márton boldog házasságban élnek

Fotó: Molnár Nini/Instagram

Molnár Nini is ott van az Australian Openen

Ami a meccset illeti, a héten Adelaide-ben nyolcaddöntős, a világranglistán 55. játékos 7:6 (7-5), 6:1, 6:2-re nyert az argentin Camilo Ugo Carabelli ellen 2 óra 24 perc alatt.

Az első szett sorsdöntő volt, mivel egy Grand Slamen nem könnyű 0-1-ről felállni, ráadásul utána fizikálisan el tudtam lazulni picit. Nemrég két hónapot kihagytam a sérülésem miatt, ezért még jobban örülök most ennek a sikernek"

- nyilatkozta a meccs után Nemzeti Sportrádiónak. „Ami a pályát és a labdát illeti, úgy érzem, hogy most hosszabb labdamenetek kellenek, nem lehet gyors pontokat nyerni, és lábbal többet kell dolgozni. Mivel szerdán lesz a következő meccs, holnap nem teniszezek, csak regenerálódni és nyújtani fogok.

És hogy kivel tud pihenni a nyíregyházi klasszis? A gyönyörű feleségével, Molnár Ninivel. A népszerű magyar teniszező augusztusban házasodott össze szerelmével, azóta nagyon boldogok és ha tehetik, mindenhova együtt utaznak. Nincs ez másként az Australian Openen sem, a felesége is elkísérte a játékost Melbourne-be.

Az amerikaiak elleni, tatabányai Davis Kupa-selejtezőt nemrég lemondó Fucsovics a 64 között a 10. helyen kiemelt kazah Alekszandr Bublikkal találkozik, aki 6:4, 6:4, 6:4-re verte az amerikai Jenson Brooksbyt (48.). Fucsovics és Bublik 2020 óta négyszer csapott össze, és valamennyiszer a 2016-ig orosz színekben induló ellenfél nyert.