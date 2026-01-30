A 28 éves Taylor Fritz 277 ezer eurót keresett azzal, hogy bejutott a legjobb 16 közé az év első Grand Slam-tornáján – de ez nem volt elég ahhoz, hogy meghaladja influenszer partnere, Morgan Riddle bevételeit.
Morgan Riddle dúsgazdag, népszerűsége töretlen
Hétfőn Fritz sima vereséget szenvedett az olasz Lorenzo Musettitől, ezzel véget ért számára az Australian Open, amelyen a dögös barátnője kiemelt sztárként vett részt. A szőke szépségnek – aki a Vogue magazin címlapján is szerepelt már – a hírek szerint ez idő alatt több mint hétezer követővel bővült az Instagram-fiókja, és 290 ezer eurót keresett. Ez valamivel több, mint a Fritz tornadíja, az említett 277 ezer euró.
A brit sajtó felhívta rá a figyelmet, hogy Riddle jelentős szponzori megállapodásokat kötött, és jövedelmező együttműködései vannak a divat és a kozmetika világában. A szexi modell többek között Wimbledonban is dolgozik, és a Forma-1-ben is rendszeresen feltűnik. A torna előtt állítólag Riddle ezt mondta Fritznek:
„Előbb be kell jutnod a negyeddöntőbe, különben többet keresek, mint te.”
Végül ez nem sikerült az amerikainak, aki nem lehetett elégedett az 5. kiemelt Musetti elleni teljesítményével, de megnyugodhat, tudván, hogy a kapcsolatuk Riddle-lel továbbra is rendkívül jövedelmező.
Ez szinte egy verseny köztünk a Grand Slam-bajnokságokon és más tornákon, hogy kiderüljön, ki keres több pénzt a torna alatt.
Mindig bátorított és támogatott engem” – tette hozzá a dögös amerikai modell.
Az ATP-világranglista kilencedik helyezettje és a 28 éves szexi influenszer 2020 óta alkotnak egy párt, és azóta a sportág egyik legnépszerűbb sztárpárjává váltak.
