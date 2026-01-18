Live
Gabrielle Daleman neve egykor a női műkorcsolya legnagyobb ígéretei között szerepelt, ma pedig sokkal inkább egy küzdelmes, emberi történetet jelképez. Az olimpiai bajnoknő pályafutása nem csupán érmekről és technikai bravúrokról szól, hanem arról is, milyen árat kell fizetni az elit sport világában a sikerért.

Daleman 1998-ban született Torontóban, és már fiatalon kitűnt rendkívüli atletikusságával. Erőteljes ugrásai, különösen a tripla Lutz, védjegyévé váltak, miközben korcsolyázása sosem volt mentes az érzelmektől. A nemzetközi áttörést a 2016–2017-es szezon hozta meg számára: a világbajnokságon bronzérmet szerzett, ezzel jelezve, hogy Kanada új vezéralakra talált a női mezőnyben. A csúcspont egyértelműen a 2018-as pjongcsangi téli olimpia volt, Daleman kulcsszerepet játszott abban, hogy a kanadai csapat aranyérmet nyerjen a csapatversenyben. Rövidprogramja pedig az olimpia egyik legemlékezetesebb kanadai produkciója lett: erő, magabiztosság és felszabadult öröm sugárzott belőle. Akkor úgy tűnt, az olimpiai bajnoknő műkorcsolyázó előtt hosszú évekig tartó sikerszéria állhat.

A szexi olimpiai bajnoknő, Gabrielle Daleman
A szexi olimpiai bajnoknő, Gabrielle Daleman
Fotó: Gabrielle Daleman Instagram-oldala

Az olimpiai bajnoknő felállt a padlóról

A sport azonban ritkán ír ilyen egyszerű forgatókönyvet. Az olimpia után sérülések sora hátráltatta fejlődését: agyrázkódás, bokaproblémák és krónikus fájdalmak nehezítették az edzéseket. Ezekhez társultak a mentális egészséggel kapcsolatos küzdelmek is, amelyekről Daleman nyíltan beszélt – bátorsága ebben is példamutató. Egy olyan sportágban, ahol a tökéletesség látszata alapelvárás, ő vállalta a sebezhetőséget. Az elmúlt években a kanadai sportoló neve ritkábban bukkant fel a dobogók közelében, ám minden visszatérése arról árulkodott, hogy nem hajlandó feladni. Programjai érettebbé váltak, kevesebb vakmerőséggel, több tudatossággal. Már nem az volt a kérdés, hány hármast tud megugrani, hanem hogy képes-e újra örömet lelni a korcsolyázásban.

Gabrielle Daleman pályafutása így mára túlmutat az eredménylistákon. Ő annak a generációnak a tagja, amely megmutatta: a sportolók nem gépek, hanem emberek, saját félelmekkel és határokkal. Bárhogy is alakul a jövője a jégen, Daleman már most maradandó nyomot hagyott a műkorcsolyában – nemcsak az érmekkel, hanem őszinteséggel és kitartással. Az ő története emlékeztet arra, hogy néha a legnagyobb győzelem az, ha valaki újra és újra feláll, még akkor is, amikor a jég már korántsem tűnik barátságosnak. 

Mindezek ellenére a nehézségek mellett sem szakadt le a nemzetközi élmezőnytől. Ha csak az elmúlt bő félévet nézzük, 2025 júniusában Daleman edzőtáborát a coloradói Colorado Springsben található Broadmoor World Arenába költöztette, hogy régi barátnője, Amber Glenn mellett edzhessen; Michael Hopfes továbbra is Daleman főedzője maradt. Három év után tért vissza a nemzetközi versenyekbe, és késő ősszel a 2025-ös Ice Challenge versenyen nyerte meg az aranyérmet, majd ezt követően a 2025-ös Skate Canada Challenge-en is első lett. Januárban pedig Daleman a 2026-os kanadai bajnokságon Madeline Schizas mögött ezüstérmet ünnepelhetett.

