Daleman 1998-ban született Torontóban, és már fiatalon kitűnt rendkívüli atletikusságával. Erőteljes ugrásai, különösen a tripla Lutz, védjegyévé váltak, miközben korcsolyázása sosem volt mentes az érzelmektől. A nemzetközi áttörést a 2016–2017-es szezon hozta meg számára: a világbajnokságon bronzérmet szerzett, ezzel jelezve, hogy Kanada új vezéralakra talált a női mezőnyben. A csúcspont egyértelműen a 2018-as pjongcsangi téli olimpia volt, Daleman kulcsszerepet játszott abban, hogy a kanadai csapat aranyérmet nyerjen a csapatversenyben. Rövidprogramja pedig az olimpia egyik legemlékezetesebb kanadai produkciója lett: erő, magabiztosság és felszabadult öröm sugárzott belőle. Akkor úgy tűnt, az olimpiai bajnoknő műkorcsolyázó előtt hosszú évekig tartó sikerszéria állhat.

A szexi olimpiai bajnoknő, Gabrielle Daleman

Az olimpiai bajnoknő felállt a padlóról

A sport azonban ritkán ír ilyen egyszerű forgatókönyvet. Az olimpia után sérülések sora hátráltatta fejlődését: agyrázkódás, bokaproblémák és krónikus fájdalmak nehezítették az edzéseket. Ezekhez társultak a mentális egészséggel kapcsolatos küzdelmek is, amelyekről Daleman nyíltan beszélt – bátorsága ebben is példamutató. Egy olyan sportágban, ahol a tökéletesség látszata alapelvárás, ő vállalta a sebezhetőséget. Az elmúlt években a kanadai sportoló neve ritkábban bukkant fel a dobogók közelében, ám minden visszatérése arról árulkodott, hogy nem hajlandó feladni. Programjai érettebbé váltak, kevesebb vakmerőséggel, több tudatossággal. Már nem az volt a kérdés, hány hármast tud megugrani, hanem hogy képes-e újra örömet lelni a korcsolyázásban.

Gabrielle Daleman pályafutása így mára túlmutat az eredménylistákon. Ő annak a generációnak a tagja, amely megmutatta: a sportolók nem gépek, hanem emberek, saját félelmekkel és határokkal. Bárhogy is alakul a jövője a jégen, Daleman már most maradandó nyomot hagyott a műkorcsolyában – nemcsak az érmekkel, hanem őszinteséggel és kitartással. Az ő története emlékeztet arra, hogy néha a legnagyobb győzelem az, ha valaki újra és újra feláll, még akkor is, amikor a jég már korántsem tűnik barátságosnak.