Elképesztő formában van. A többszörös világ- és Európa-bajnok, Világjátékok győztes uszonyos úszó, Senánszky Petra nem mindennapi poszttal lepte meg a rajongóit. Olyan képet töltött fel az Instagram-oldalára, amitől mindenki lélegzete elállt.

Senánszky Petra elhagyta egy kis időre Magyarországot és fagyot, mivel két hétig a napsütéses Ománban készül.

Senánszky Petra gyönyörű, mint mindig
Fotó: Senánszky Petra/Instagram

Senánszky Petra posztja felrobbantja az internetet?

A kiváló magyar úszónő a közösségi oldalán osztott meg magáról egy fotót, amelyen látszik, hogy milyen jó formában van.

2 hetes edzőtábor Ománban. A hideg napokat napsütéses pályákra cseréljük

 - írta a dögös kép mellé. 

A poszttól megőrültek a rajongók, a számos kedvelés mellett többek között olyan kommentek érkeztek, 

mint a „Gyönyörű, mint mindig", de akadtak olyanok, akik csak szivecskés emojikkal fejezték ki az érzéseiket.

