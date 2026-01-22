Elképesztő formában van. A többszörös világ- és Európa-bajnok, Világjátékok győztes uszonyos úszó, Senánszky Petra nem mindennapi poszttal lepte meg a rajongóit. Olyan képet töltött fel az Instagram-oldalára, amitől mindenki lélegzete elállt.
Senánszky Petra elhagyta egy kis időre Magyarországot és fagyot, mivel két hétig a napsütéses Ománban készül.
Senánszky Petra posztja felrobbantja az internetet?
A kiváló magyar úszónő a közösségi oldalán osztott meg magáról egy fotót, amelyen látszik, hogy milyen jó formában van.
2 hetes edzőtábor Ománban. A hideg napokat napsütéses pályákra cseréljük
- írta a dögös kép mellé.
A poszttól megőrültek a rajongók, a számos kedvelés mellett többek között olyan kommentek érkeztek,
mint a „Gyönyörű, mint mindig", de akadtak olyanok, akik csak szivecskés emojikkal fejezték ki az érzéseiket.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!