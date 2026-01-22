Senánszky Petra elhagyta egy kis időre Magyarországot és fagyot, mivel két hétig a napsütéses Ománban készül.

Senánszky Petra gyönyörű, mint mindig

Fotó: Senánszky Petra/Instagram

Senánszky Petra posztja felrobbantja az internetet?

A kiváló magyar úszónő a közösségi oldalán osztott meg magáról egy fotót, amelyen látszik, hogy milyen jó formában van.

2 hetes edzőtábor Ománban. A hideg napokat napsütéses pályákra cseréljük

- írta a dögös kép mellé.

A poszttól megőrültek a rajongók, a számos kedvelés mellett többek között olyan kommentek érkeztek,