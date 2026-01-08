Live
Talán túlzás nélkül állítható, hogy nemcsak itthon, hanem az egész világon az egyik legszebb női futballista az ETO FC magyar válogatott játékosa. A szexi Süle Dóra nemcsak a pályán nyújtott teljesítményével, hanem a vadító fotóival is felhívja magára a figyelmet.

Süle Dóra, a Győr hihetetlen szexi magyar válogatott játékosa a pályán kívül is hatalmas népszerűségnek örvend. Ez pedig nem is annyira meglepő a fotóit elnézve.

A magyar válogatott focista, Süle Dóra hihetetlenül gyönyörű
A magyar válogatott focista, Süle Dóra hihetetlenül gyönyörű
Fotó: Süle Dóra/Instagram

Süle Dóra újra hódít

A focistának több mint 31 ezer követője van az Instagramon. Süle a közösségi oldalán nagyon aktív, dögös bejegyzéseivel rendre felrobbantja az internetet.

Nem történt ez másként most sem, amikor igazán dögös felsőben búcsúzott 2025-től.

Süle Dóra – aki nagyon sokat tett a női foci népszerűsítéséért – korábban az Origo Sportnak elismerte, hogy már most sokkal több figyelmet kapnak, mint pár éve, ugyanakkor hozzátette:

Még nem tartunk ott, ahol a nemzetközi mezőny, ahol egy-egy meccsre megtelnek a stadionok.

Bár „elindult valami, és ez biztató”, a magyar női futball még mindig alacsony szinten van a népszerűség tekintetében.

