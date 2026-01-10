Mikaela Shiffrin az alpesisí egyik élő legendája. A rendkívül eredményes versenyző most éppen nem egy eredményével, hanem szexi táncával nyűgözte le a rajongóit.
Mikaela Shiffrin kapcsán még tavaly februárban számoltunk be az Origón arról, hogy a saját rekordját tovább javítva már a 100. győzelmét aratta a női alpesi sízők világkupa-sorozatában. A szexi amerikai klasszis műlesiklásban bizonyult a legjobbnak akkor az olaszországi Sestriere-ben. Ráadásul a tengerentúli sztár mindkét nem versenyzőit figyelembe véve lett az első a sportág történetében, aki elérte a háromjegyű mérföldkövet.
Szexi táncot lejtett Mikaela Shiffrin
A most már 30 éves síversenyzőnek minden oka megvan egyébként a táncra és az ünneplésre: Shiffrin öt egymást követő szlalomgyőzelmet ünnepelhetett a Kranjska Gora-i világkupán. A videót ITT lehet a táncról megnézni.
