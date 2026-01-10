Mikaela Shiffrin kapcsán még tavaly februárban számoltunk be az Origón arról, hogy a saját rekordját tovább javítva már a 100. győzelmét aratta a női alpesi sízők világkupa-sorozatában. A szexi amerikai klasszis műlesiklásban bizonyult a legjobbnak akkor az olaszországi Sestriere-ben. Ráadásul a tengerentúli sztár mindkét nem versenyzőit figyelembe véve lett az első a sportág történetében, aki elérte a háromjegyű mérföldkövet.

A szexi alpesisízőnő, Mikaela Shiffrin

Fotó: JURE MAKOVEC / AFP

Szexi táncot lejtett Mikaela Shiffrin

A most már 30 éves síversenyzőnek minden oka megvan egyébként a táncra és az ünneplésre: Shiffrin öt egymást követő szlalomgyőzelmet ünnepelhetett a Kranjska Gora-i világkupán. A videót ITT lehet a táncról megnézni.