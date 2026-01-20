Az 1982-ben, a Texas állambeli Dallasban született Gina Caranót a kétezres évek első évtizedében nem véletlenül nevezték a női MMA arcának: nemcsak eredményeivel, hanem a megjelenésével is rászolgált erre a címre. Egyrészt sorra nyerte a küzdelmeket az oktagonban, másrészt pedig bunyó közben és amellett is figyelemreméltó jelenség volt. Nem ok nélkül került fel a szexi amazon még 2009-ben az ESPN úgynevezett The Body Issue különszámának a címlapjára.

A szexi amazon, Gina Carano

Fotó: Gina Carano Instagram-oldala

A szexi amazon csak a legjobbtól kapott ki

A Super Bowl-győztes amerikaifocista, Glenn Carano középső lánya több sportágban is tehetséges volt, softballban (a baseball női változata) és röplabdában is tagja volt a gimis csapatnak, míg a Las Vegas-i Trinity középiskolában kosarasaként alkotott maradandót: állami bajnokságot nyert a csapattal. Már leérettségizett, amikor akkori barátja példáját követve lement egy thai-boksz edzésre, és gyorsan kiderült, hogy kemény, szívós, kitartó és tehetséges.

Innen aztán váltott az MMA-ra, akkoriban az egyik legjobb promócióban, a Strikeforce-ban kapott lehetőséget. Itt aztán hamar leszerződtették Caranót, miután az simán nyerte első két meccsét a ketrecben. Egészen 2009 nyaráig veretlen volt az oktagonban, akkor azonban utolérte a végzete Cris Cyborg személyében, aki az első menet utolsó másodpercében kiütötte – ez volt a Strikeforce első gálája, ahol egy női címmérkőzés lehetett az est főmeccse. Ezután nem jött össze a visszavágó, mivel Caranót Hollywood is megtalálta magának. A többi ugye már, ahogy mondani szokták, történelem...