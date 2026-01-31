Live
Ana Maria Marković neve néhány év alatt vált ismertté a nemzetközi sportközvéleményben, ám a róla szóló történet jóval több annál, mint amit a közösségi média felszínes világa első pillantásra sugall. A szexi focistanő igazi példakép a fiataloknak.

A horvát származású, Svájcban nevelkedett labdarúgó a modern női futball egyik jelképe lett: egyszerre profi sportoló, válogatott játékos és olyan karakter, aki kénytelen nap mint nap egyensúlyozni a pályán nyújtott teljesítmény és a köré épülő figyelem között. A szexi focistanő már fiatalon elkötelezte magát a futball mellett; svájci utánpótlásklubokban tanulta meg a játék alapjait, ahol technikai képzettsége és gyorsasága hamar kitűnt. Támadóként legnagyobb erénye a mozgékonyság és a helyzetfelismerés: nem klasszikus erőfutballista, sokkal inkább olyan játékos, aki üres területeket keres, és ösztönösen érkezik a kapu elé. Ezek a tulajdonságok tették alkalmassá arra, hogy felnőtt szinten is stabil szerepet harcoljon ki magának európai klubcsapatoknál.

A szexi focistanő, Ana Maria Marković
A szexi focistanő, Ana Maria Marković
Fotó: Ana Maria Marković Instagram-oldala

A szexi focistanő tehetséges csatár

Nemzetközi szinten a horvát válogatottban kapott lehetősége új fejezetet nyitott pályafutásában. A címeres mez mindig különleges jelentőséggel bír egy sportoló életében, Marković számára pedig ez identitáskérdés is volt. Játéka a válogatottban fegyelmezettebbé vált, miközben támadásban továbbra is megmaradt az a kreativitás, amely klubszinten is jellemzi.

A szélesebb nyilvánosság azonban nem kizárólag a gólok és mérkőzések miatt figyelt fel rá. Közösségi médiás jelenléte robbanásszerűen növekedett, és hamar a „világ egyik legszebb futballistájaként” emlegették, mára pedig már több mint 2,9 millióan követik csak az Instagramon.

 Marković többször is hangsúlyozta, hogy ez a címke kettős érzéseket kelt benne: miközben elismeri a figyelem erejét, következetesen kiáll amellett, hogy elsősorban sportolóként szeretne megítélést kapni. Nyilatkozataiban gyakran beszél arról, milyen nehéz női labdarúgóként elérni, hogy a teljesítmény kerüljön a középpontba, ne pedig a külsőségek.

Ana Maria Marković karrierje még messze nem ért csúcsára. A kérdés nem az, hogy képes-e gólokat szerezni vagy meccseket eldönteni – ezt már többször bizonyította –, hanem az, hogy a róla kialakult kép mennyire tud együtt fejlődni a pályán nyújtott teljesítményével. Ha ez sikerül, Marković nemcsak tehetséges támadóként, hanem a női labdarúgás egyik meghatározó arcaként is maradandót alkothat.

