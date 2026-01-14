A szexi Agustina Loos Matrella nevét először a Tres Lomas Regionális Liga döntőjében ismerte meg a szélesebb közönség, amikor ő lett az első nő, aki finálét vezetett a sorozat történetében.

A szuperszexi játékvezetőnő, Agustina Loos Matrella

Fotó: Agustina Loos Matrella/Instagram

Történelmet írt a szexi bírónő

Az Atlético Quenuma és az Atlético Argentino összecsapásán Matrella elegáns fekete szoknyában vezette a mérkőzést, amelyet előbbi csapat nyert 1-0-ra Francisco Cotignola korai góljával.

Pályán nyújtott teljesítménye mellett azonban az Instagramon is hatalmas figyelmet kapott.

A fiatal bíró stílusos, olykor bikinis vagy szűk ruhás fotói ezreket vonzanak a közösségi médiában (több mint 30 ezren követik), követői pedig kommentekben áradoznak szépségéről és kisugárzásáról. Bejegyzései alatt olyan üzenetek sorakoznak, mint: „A legszebb játékvezető” vagy „Te vagy az igazi!”

A döntő után Loos Matrella megható poszttal zárta a szezont:

Rengeteg munka van abban a 90 percben. Nagyon megható érzés újra és újra bizonyítani, hogy képes vagyok megállni a helyem. Ma hálásan gondolok vissza arra a tinédzser Agustinára, aki a káosz közepette a sportot választotta, és megtalálta benne a boldogságát.”

Az AFA által képesített játékvezető immár több mint két és fél éve dolgozik hivatásos bíróként. 2024-ben ő volt az első nő, aki mérkőzést vezetett a Coronel Suárez Liga (az argentin Buenos Aires tartományban működő helyi labdarúgó-bajnokság) első osztályú bajnokságában. Azóta is folyamatosan hódítja a dél-amerikai pályákat – és a közönség szívét is.