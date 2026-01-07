Live
Paula Badosa és Arina Szabalenka ismét megmutatták, milyen erős barátság és harmónia fűzi össze őket a pályán és azon kívül is. A hihetetlenül szexi spanyol és a fehérorosz teniszezők a pályán elért sikereik után ezúttal a közösségi médiát vették be: ráadásul immár Amanda Anisimova is csatlakozott hozzájuk.

A két szexi játékos, Paula Badosa és Arina Szabalenka két vidám TikTok-tánccal lepte meg rajongóit, amelyek villámgyorsan elterjedtek.

Paula Badosa és Arina Szabalenka mellé immár Amanda Anisimova is csatlakozott a szexi táncklubba
Paula Badosa és Arina Szabalenka mellé immár Amanda Anisimova is csatlakozott a szexi táncklubba
Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Tovább bővült a szexi táncklub

A követők különösen örültek annak, hogy az egyik videóban 

Amanda Anisimova is feltűnt, így tovább bővült a teniszes „táncklub”.  

Badosa és Szabalenka közös produkciói ma már sokkal többek egyszerű szórakoztató tartalmaknál: barátságuk és természetes, laza stílusuk új színt visz a profi tenisz világába.

Az online felületeken mutatott könnyedségük csak megerősíti, miért rajonganak értük annyian.

Elsőként itt van Arina Szabalenka:

A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
Galéria: A világ egyik legszexibb teniszezőnője, Arina Szabalenka
Majd Paula Badosa:

Galéria: A spanyol teniszező pompás idomai lenyűgözik a férfiakat
És végül, de nem utolsósorban Amanda Anisimova:

A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Amanda Anisimova
Galéria: A hatalmas mellű teniszezőnő, Amanda Anisimova
@aryna.sabalenka

Always have each other’s backs 😜

♬ 오리지널 사운드 - kimkimsis_


 

