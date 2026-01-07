Paula Badosa és Arina Szabalenka ismét megmutatták, milyen erős barátság és harmónia fűzi össze őket a pályán és azon kívül is. A hihetetlenül szexi spanyol és a fehérorosz teniszezők a pályán elért sikereik után ezúttal a közösségi médiát vették be: ráadásul immár Amanda Anisimova is csatlakozott hozzájuk.
A két szexi játékos, Paula Badosa és Arina Szabalenka két vidám TikTok-tánccal lepte meg rajongóit, amelyek villámgyorsan elterjedtek.
Tovább bővült a szexi táncklub
A követők különösen örültek annak, hogy az egyik videóban
Amanda Anisimova is feltűnt, így tovább bővült a teniszes „táncklub”.
Badosa és Szabalenka közös produkciói ma már sokkal többek egyszerű szórakoztató tartalmaknál: barátságuk és természetes, laza stílusuk új színt visz a profi tenisz világába.
Az online felületeken mutatott könnyedségük csak megerősíti, miért rajonganak értük annyian.
