Paula Badosa és Arina Szabalenka ismét megmutatták, milyen erős barátság és harmónia fűzi össze őket a pályán és azon kívül is. A hihetetlenül szexi spanyol és a fehérorosz teniszezők a pályán elért sikereik után ezúttal a közösségi médiát vették be: ráadásul immár Amanda Anisimova is csatlakozott hozzájuk.

A két szexi játékos, Paula Badosa és Arina Szabalenka két vidám TikTok-tánccal lepte meg rajongóit, amelyek villámgyorsan elterjedtek. Paula Badosa és Arina Szabalenka mellé immár Amanda Anisimova is csatlakozott a szexi táncklubba

Fotó: WILLIAM WEST / AFP Tovább bővült a szexi táncklub A követők különösen örültek annak, hogy az egyik videóban Amanda Anisimova is feltűnt, így tovább bővült a teniszes „táncklub”. Aryna Sabalenka, Paula Badosa, and Amanda Anisimova dancing together in Brisbane 😂



💃🏻💃🏻💃🏻



pic.twitter.com/jYbxpPJcil — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 4, 2026 Badosa és Szabalenka közös produkciói ma már sokkal többek egyszerű szórakoztató tartalmaknál: barátságuk és természetes, laza stílusuk új színt visz a profi tenisz világába. Az online felületeken mutatott könnyedségük csak megerősíti, miért rajonganak értük annyian. Elsőként itt van Arina Szabalenka:

Majd Paula Badosa:

És végül, de nem utolsósorban Amanda Anisimova:

