Szoboszlai Dominik már négy gólnál jár a BL-idényben, a héten a Liverpool magyar játékosa a Marseille ellen szerzett okos szabadrúgásgólt. Szoboszlai ennek jelzésére a fejére mutatott a gólöröm során, majd jöhetett a csók a gyűrűsujjára, azaz közvetve Buzsik Borkának.

Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a Marseille elleni gólöröm alatt sem feledkezett meg feleségéről, Buzsik Borkáról

Fotó: AFP/Anadolu/Mustafa Yalcin

A mozdulat sokszor előkerült már futballpályán, leghíresebben a Real Madrid legendájához, Raúlhoz köthető, akinek védjegye volt ez a gólöröm.

Szoboszlai Dominik üzenete Buzsik Borkának

A Bors alaposan kielemezte a gólöröm minden rezdülését, s eközben felhívta arra is a figyelmet: minden ellenkező értelmű pletyka ellenére minden rendben van Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka házasságában.

A Liverpool magyar klasszisa legközelebb a Premier League-ben, a Bournemouth ellen lép pályára szombat délután.