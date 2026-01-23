Szoboszlai Dominik nem tud leállni, a Marseille ellen zseniális szabadrúgásgólt szerzett a héten a BL-ben. A Liverpool magyar játékosa alaposan megünnepelte a találatot, Szoboszlai ünnepi mozdulatai során felesége, Buzsik Borka is kapott üzenetet.
Szoboszlai Dominik már négy gólnál jár a BL-idényben, a héten a Liverpool magyar játékosa a Marseille ellen szerzett okos szabadrúgásgólt. Szoboszlai ennek jelzésére a fejére mutatott a gólöröm során, majd jöhetett a csók a gyűrűsujjára, azaz közvetve Buzsik Borkának.
A mozdulat sokszor előkerült már futballpályán, leghíresebben a Real Madrid legendájához, Raúlhoz köthető, akinek védjegye volt ez a gólöröm.
Szoboszlai Dominik üzenete Buzsik Borkának
A Bors alaposan kielemezte a gólöröm minden rezdülését, s eközben felhívta arra is a figyelmet: minden ellenkező értelmű pletyka ellenére minden rendben van Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka házasságában.
A Liverpool magyar klasszisa legközelebb a Premier League-ben, a Bournemouth ellen lép pályára szombat délután.
