Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, de ezúttal sem lehetett felhőtlenül boldog. A 94. percben Cody Gakpo találatával úgy tűnt, hogy a Liverpool győzelemmel zár, ám a Fulham a hosszabbítás legvégén egy látványos góllal 2–2-re mentette a meccset.

Szoboszlai Dominik párja, Buzsik Borka élvezi a futballista feleségek életét

Miért nincs Szoboszlaival a családja?

Amíg a magyar középpályás Londonban harcolt, addig felesége, Buzsik Borka Magyarországról adott életjelet magáról.

A fiatal édesanya egy meghitt fényképet osztott meg követőivel, amelyen közös kislányukat tartja karjában a havas tájon. A kép tanúsága szerint Borka az ünnepek után hazautazott, és továbbra is itthon tölti a napokat gyermekükkel

Szoboszlai Dominik ezúttal nem lehetett a családdal

Nincs könnyű helyzetben tehát Szoboszlai Dominik, mert bár a Liverpool kilenc meccse veretlen, a csapat játéka továbbra sem meggyőző, ráadásul még a családját is nélkülöznie kell a magyar sztárnak.