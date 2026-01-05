Live
Mint ismert, drámai mérkőzést játszott vasárnap a Liverpool a Fulham vendégeként (2-2) a Premier League-ben. A találkozón Szoboszlai Dominik ismét kezdőként lépett pályára, miközben a felesége, Buzsik Borka ismét egy aranyos képet osztott meg a közösségi oldalán.

Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, de ezúttal sem lehetett felhőtlenül boldog. A 94. percben Cody Gakpo találatával úgy tűnt, hogy a Liverpool győzelemmel zár, ám a Fulham a hosszabbítás legvégén egy látványos góllal 2–2-re mentette a meccset.  

Miért nincs Szoboszlaival a családja?

Amíg a magyar középpályás Londonban harcolt, addig felesége, Buzsik Borka Magyarországról adott életjelet magáról.

A fiatal édesanya egy meghitt fényképet osztott meg követőivel, amelyen közös kislányukat tartja karjában a havas tájon. A kép tanúsága szerint Borka az ünnepek után hazautazott, és továbbra is itthon tölti a napokat gyermekükkel

 - szúrta ki a Bors.

Nincs könnyű helyzetben tehát Szoboszlai Dominik, mert bár a Liverpool kilenc meccse veretlen, a csapat játéka továbbra sem meggyőző, ráadásul még a családját is nélkülöznie kell a magyar sztárnak.

