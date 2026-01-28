A Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur csapata szerda este az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában. A Spurs nagy esély előtt áll, mert egy győzelemmel egyenes ágon bejut a nyolcaddöntőbe, míg a német együttes már biztos kieső. A londoni klub francia válogatott kölcsönjátékosa, Randal Kolo Muani a csapattársával, Wilson Odobert-rel együtt utazott a meccs helyszínére, ám a Ferrarija defektet kapott.

A Tottenham sztárjai, Randal Kolo Muani és Wilson Odobert autóbalesetet szenvedtek

A Tottenham sztárjai balesetet szenvedtek

A baleset akkor történt, amikor a két francia labdarúgó a londoni Stansted repülőtérre tartott, hogy repülővel Frankfurtba utazzon. Odobert Kolo Muani mögött haladt a saját autójával, és társához hasonlóan sértetlenül megúszta a balesetet, de félreállt, hogy meggyőződjön honfitársa biztonságáról.

Az internetre feltöltött képeken látható, hogy a PSG-vel BL-győztes támadó Ferrarijának jobb első kereke kapott defektet,

melynek következében az autó jelentős károkat szenvedett – a szélvédő megrepedt és a vezető oldali légzsák is kinyílt.

A Spurs vezetőedzője, Thomas Frank is megerősítette, hogy egyik játékosának sem esett baja.

Mindketten kicsit később repülnek majd Frankfurtba, a meccsen egyaránt bevethetőek lesznek.

A 27 éves, 31-szeres válogatott Kolo Muani a Paris Saint-Germain labdarúgója, jelenleg kölcsönben szerepel a PL-klubban. A 21 éves Odobert a nemzeti együttesben még nem debütált a felnőttek között, jelenleg a francia U21-es válogatottat erősíti.

