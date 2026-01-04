Tahirys Dos Santos, a francia Metz labdarúgócsapatának 19 éves játékosa szilveszter éjjelén a svájci Crans-Montana síparadicsomban található Le Constellation bárban volt, ahol az eddigi ismeretek szerint legalább 40 ember halálát okozó tűzvész pusztított.

Emberek gyűltek össze egy rögtönzött emlékmű körül, hogy virágok, gyertyák és üzenetek elhelyezésével leróják tiszteletüket a Constellation bár közelében 2026. január 4-én Crans-Montanában, a luxus alpesi síközpontban szilveszterkor pusztító tűzvész áldozatainak tiszteletére.

Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

A tragédia a felfoghatatlan veszteségek mellett a maga hőseit is fel tudja mutatni. Egyet legalábbis biztosan.

A svájci tűzvész hőse

Tahirys Dos Santos a barátnőjével tartózkodott a bárban, amikor felcsaptak a lángok. A beszámolók szerint a 19 éves focista az első emeleten tartózkodott a tűzvész kitörésekor, így viszonylag könnyen és gyorsan kijutott az utcára. Ott viszont azonnal észrevette, hogy nincs meg a barátnője, így gondolkodás nélkül visszafordult, hogy megpróbálja őt is kimenteni.

Sikerrel járt, kimentette a lányt, de mindketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek, és most ugyanannak a kórháznak az intenzív osztályán kezelik őket.

Nem mondhatom, hogy okosan tette, amit tett, mert szörnyű sérüléseket szenvedett. A testének több mint 30 százaléka megégett. Megégett a feje hátsó része, és a testének a jelentős része

– mondta el a menedzsere, a Christophe Hutteau a BFMTV nevű adónak.

„Négy-öt napot várnunk kell, mert, ahogy az égési sérülések esetében, ezúttal is döntő lesz, hogy mi történik az első napokban, főleg az első és másodlagos fertőzések miatt. Továbbra is türelmesnek kell lennünk, de vannak pozitív és bizakodásra okot adó jelek, mi pedig mindannyian vele vagyunk” – tette hozzá a menedzser.