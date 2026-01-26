Live
Az Australian Opent mindenki imádja, nincs ezzel másként a magyar teniszezőnő sem. Udvardy Panna mindössze három játékot nyerve búcsúzott nemrég az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában, ám így is akadtak bőven emlékezetes pillanatok – még a nem is feltétlenül a pályán – számára.

A világranglistán 90. helyezett játékos, Udvardy Panna nem a legjobb előjelekkel készült az év első Grand Slam-tornájára, mivel a torna előtt erős hasi görcsökkel érkezett meg Melbourne-be, és súlyos ételmérgezéssel a repülőtérről rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították. Bár két nap után kiengedték, és próbált újra erőre kapni, de ez lehetetlen vállalkozás volt.

Udvardy Panna hihetetlenül gyönyörű
Udvardy Panna hihetetlenül gyönyörű 
Fotó: Udvardy Panna/Instagram 

Udvardy Panna nagyon élvezte az Australian Opent

Végül 6:1, 6:2-re kapott ki az egyesben öt, párosban pedig 32 trófeával rendelkező Katerina Siniakovától.

Csak rajtam múlt, mentális szempontból fejlődnöm kell. Számomra mindig nehéz Grand Slam-tornán játszani, de látom, hogy nem vagyok messze ettől a szinttől. Át kell lépnem a szorongáson és az izguláson ahhoz, hogy ugyanúgy tudjak teljesíteni, mint egy kisebb versenyen"

 - fejtette ki Udvardy.

„Fotó dömping" - írta a bejegyzés mellé és a privát fotók mellé a dögös teniszezőnő.

Ám a vereség, és a pár nap kórházban töltött nap ellenére is szerzett igazán szép pillanatokat Udvardy Panna, ezekből pedig párat meg is osztott a rajongókkal.

