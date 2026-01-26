A világranglistán 90. helyezett játékos, Udvardy Panna nem a legjobb előjelekkel készült az év első Grand Slam-tornájára, mivel a torna előtt erős hasi görcsökkel érkezett meg Melbourne-be, és súlyos ételmérgezéssel a repülőtérről rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították. Bár két nap után kiengedték, és próbált újra erőre kapni, de ez lehetetlen vállalkozás volt.

Fotó: Udvardy Panna/Instagram

Végül 6:1, 6:2-re kapott ki az egyesben öt, párosban pedig 32 trófeával rendelkező Katerina Siniakovától.

Csak rajtam múlt, mentális szempontból fejlődnöm kell. Számomra mindig nehéz Grand Slam-tornán játszani, de látom, hogy nem vagyok messze ettől a szinttől. Át kell lépnem a szorongáson és az izguláson ahhoz, hogy ugyanúgy tudjak teljesíteni, mint egy kisebb versenyen"

- fejtette ki Udvardy.

Ám a vereség, és a pár nap kórházban töltött nap ellenére is szerzett igazán szép pillanatokat Udvardy Panna, ezekből pedig párat meg is osztott a rajongókkal.