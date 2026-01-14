Ujvári Izabella a télen sem pihen, az Exatlon Hungary műsorban országosan is ismertté vált magyar sportolónő a 2026-os White Runra készül.

Ujvári Izabella továbbra is nagyon népszerű a rajongók körében

Fotó: facebook.com/ujvari.iza.soccer

Ujvári Izabella üzent a rajongóknak

A korábbi focistanő a közösségi oldalán közzétett posztjában utalt rá, hogy indulni fog a különleges budapesti sporteseményen, amelyet február 21-én rendeznek meg a kőbányai pincerendszerben. A White Run (Föld Alatti Futás) elképesztő látványt ígér, a versenyzők hófehér ruhában állnak rajthoz, ahol a díszletet a sötétből előtörő LED-fények szolgáltatják.

Olyan piros az orrom, mint Rudolfnak, a rénszarvasnak. De legalább rikít a hóban.

A White Run-on ez előny, mert ott még az öltözet is fehér lesz” – írta posztjában Ujvári Iza, aki rengeteg pozitív kommentet kapott a havas tájban közzétett fotóihoz.

A 30 éves szépség gyerekkora óta versenyszerűen sportol, kilenc évesen már atletizált, később pedig profi futbalista lett, szerepelt az MTK-ban, de az osztrák női Bundesligában is megfordult. Az Exatlon Hungary műsorban is feltűnt sportolónő a footgolfban elképesztő sikereket ért el, 7-szer lett magyar bajnok, de korábban világbajnoki 4. helyezést is elért ebben a sportágban. Ujvári Iza a közösségi médiában is rendkívül aktív, az Instagramon több mint 46 ezer követője van jelenleg.

