A remek maratoni bemutatkozása után komoly tervei vannak az egyik legtehetségesebb és legcsinosabb magyar atlétának. A Los Angeles-i olimpiát megcélzó Vindics-Tóth Lili Anna nemrég a Dél-afrikai Köztársaságból jelentkezett be, ahol az egyik példaképével edzett.

Vindics-Tóth Lili Anna akadályfutóként aratta első sikereit, majd 5000 és 10000 méterre váltott. Tavaly szeptemberben lefutotta első félmaratonját, bő egy hónappal később pedig teljesítette karrierje első maratoni versenyét, méghozzá 2:28:15 órás remek eredménnyel, amivel minden idők második leggyorsabb magyar női maratonistájává vált. A 27 éves atlétanő tavaly novemberben fontos bejelentést tett, miszerint a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola sportolójaként folytatja a pályafutását. 

Vindics-Tóth Lili Anna a Los Angeles-i olimpián maratonban állna rajthoz 
Vindics-Tóth Lili Anna a Los Angeles-i olimpián maratonban állna rajthoz 
Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Vindics-Tóth Lili Anna egzotikus helyszínen készül

A BHSE korábbi sportolója a Dél-afrikai Köztársaságban található Potchefstroom városából jelentkezett be. Arrafelé kissé másképpen fest az időjárás, mint idehaza, a hőmérséklet a 30 fokot is meghaladhatja, Vindics-Tóth Lili Anna pedig kemény edzéssel tölti az idejét. 

A 27 éves klasszis a közösségi felületein be is jelentkezett, hogy tájékoztassa rajongóit a felkészüléséről. 

A csodaszép futónő a német akadályfutóval, a példaképének tartott Gesa Felicitas Krause-val közösen edzett, erről pedig egy fotót is megosztott a Facebook-oldalán. Vindics-Tóth az Instagramon is megmutatta magát, egyik posztjához szexi képeket is mellékelt. 

„A 2028-as Los Angeles-i olimpiára egyértelműen a maraton a célom” – nyilatkozta korábban Vindics-Tóth, aki úgy érzi, a klasszikus távon még rengeteget tud fejlődni és komoly lehetőségei vannak.

