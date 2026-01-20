Zlatan Ibrahimovic karrierje során nem csak fantasztikus góljaival, hanem szállóigévé vált megszólalásaival sokak kedvencévé vált. A magát legyőzhetetlennek tartó svéd csatár már bizonyította, hogy nem ijed meg a zord körülményektől, most azonban egy minden korábbinál keményebb kihívásra vállalkozott.

A 44 éves svéd válogatottsági gólrekorder visszavonulása óta keresi az extrém kihívásokat, amelyekkel nem csak saját magát teheti próbára, de a természet szépségeire, és a környezetünk megóvására is fel akarja hívni a figyelmet.

A legfrissebb akciója is ennek jegyében zajlott, amikor az Északi-sarkkörön túlra utazott, hogy egy kutyaszánt hajtva mutassa meg az Arktisz szépségét, miközben az is kiderült, hogy az extrém hidegben bizony még Ibra szemöldök és bajusza is elfagyhat:

A február 6-án kezdődő Milánó-Cortina-i téli olimpia fáklyaváltójában is szerepet vállaló Ibrahimovic könnyen lehet, hogy a játékok során is felbukkan egy-két helyszínen, így nem árt, ha jó előre felkészül a hidegre.